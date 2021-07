Libérer Hong Kong ? Le temps est écoulé pour ce slogan, le tribunal statue dans le premier procès sur le droit de la sécurité

Eliza Lee, témoin expert de la défense et professeur de sciences politiques, a fait valoir que Leung n’avait jamais expliqué publiquement la signification du slogan. Bien que la militante ait prononcé des discours en faveur de l’indépendance de Hong Kong lors d’une élection locale, elle a déclaré que crier des slogans était une activité de campagne «typique» et que la phrase elle-même ne correspond pas au sens des discours. Clive Crossman, un avocat de la défense, a ajouté que l’argument de Lau était basé sur une « vision rigide et mécanique de l’histoire » et ne prêtait aucune attention à la « rhétorique ».