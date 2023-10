N Chandrababu Naidu a été ministre en chef de l’Andhra Pradesh de 1995 à 2004 (Dossier),

Hyderâbâd :

Le chef du parti Telugu Desam, Chandrababu Naidu, a quitté la prison centrale de Rajamahendravaram mardi soir – 53 jours après avoir été arrêté dans le cadre de la prétendue escroquerie de Rs 371 crore à l’Andhra Pradesh Skill Development Corporation. La Haute Cour a accordé une caution provisoire de quatre semaines à l’ancien ministre en chef de 73 ans après avoir appris qu’il devait être opéré de la cataracte à l’œil droit.

M. Naidu, qui a dû fournir une caution de Rs 1 lakh en plus de deux cautions d’un montant similaire, doit se rendre devant le directeur de la prison avant 17 heures le 28 novembre. Il a été autorisé à recevoir des soins dans un hôpital de son choix, mais doit soumettre des rapports médicaux au tribunal.

Pendant qu’il est hors de prison, il est interdit à M. Naidu d’inciter, de menacer ou de faire une promesse, directement ou indirectement, à toute personne connaissant les faits de l’accusation portée contre lui, afin de dissuader ladite personne de divulguer les faits de l’affaire à les tribunaux ou toute autre autorité.

LIRE | L’arnaque de 371 crores ₹ qui a conduit à l’arrestation de Chandrababu Naidu : expliquée

Des célébrations massives ont éclaté à Rajahmundry et dans d’autres régions de l’Andhra Pradesh une fois que M. Naidu est sorti de prison. Son fils Nara Lokesh, qui s’est entretenu avec NDTV le mois dernier et a parlé d’une « guerre civile » pour assurer la libération de son père, a posté sur X (anciennement Twitter) et qualifié la libération du patron du TDP de « victoire ».

LIRE | « Devrait appeler à la guerre civile » : le fils de Chandrababu Naidu à NDTV

S’adressant à ses partisans lors d’une procession de Rajahmundry à Tadepalli de Guntur, il les a remerciés et a déclaré : « Quand j’étais en difficulté, vous êtes venus sur les routes et avez prié pour moi. Je n’oublierai jamais l’affection qui m’a été témoignée… pas seulement dans Andhra Pradesh mais aussi Telangana et à travers le monde.

#MONTRE | Les partisans de l’ancien CM d’Andhra Pradesh et du chef du TDP N Chandrababu Naidu l’entourent alors qu’il sort de la prison de Rajahmundry. La Haute Cour d’Andhra Pradesh lui a accordé aujourd’hui une caution provisoire dans l’affaire d’arnaque au développement des compétences. pic.twitter.com/Yw31roGMcw -ANI (@ANI) 31 octobre 2023

Il pourrait visiter Tirupati mercredi avant de se rendre à Hyderabad.

Pendant ce temps, Sajjala Ramakrishna Reddy, porte-parole du parti du Congrès YSR au pouvoir, a déclaré qu’il était honteux que le TDP célèbre la sortie de prison de M. Naidu.

“Hier, Chandrababu Naidu a été nommé accusé n°3 dans une affaire d’octroi de licences illégales à une distillerie d’alcool. (M.) Naidu a également demandé une libération sous caution anticipée dans cette affaire. Outre l’affaire de développement des compétences, il est accusé dans les affaires Fibernet et Inner Ring Road. (aussi)”, a-t-il déclaré.

L’arrestation de M. Naidu le mois dernier a déclenché des troubles politiques et conduit à de violents affrontements. Les dirigeants du parti ont condamné le gouvernement du ministre en chef de l’Andhra Pradesh, Jagan Mohan Reddy, pour sa « chasse aux sorcières ».

La semaine dernière, M. Naidu a écrit à un tribunal spécial, alléguant des failles de sécurité dans sa prison et demandant un meilleur arrangement – “proportionné à la couverture de sécurité de catégorie Z-Plus” qui lui était accordée.

Parallèlement, dimanche, un haut responsable du TDP a déclaré qu’il ne se présenterait pas aux élections du 30 novembre à Telangana, car M. Naidu ne serait pas en mesure d’orchestrer la campagne derrière les barreaux.

NDTV est désormais disponible sur les chaînes WhatsApp. Clique sur le lien pour obtenir toutes les dernières mises à jour de NDTV sur votre chat.