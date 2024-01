Libéraux et conservateurs s’affrontent sur la taxe sur le carbone alors que la Chambre revient

Les députés étaient de retour à Ottawa après une pause de six semaines pour les Fêtes, et l’esprit des Fêtes qui restait s’était rapidement dissipé au début de la période des questions.

Les députés étaient de retour à Ottawa après une pause de six semaines pour les Fêtes, et l’esprit des Fêtes qui restait s’était rapidement dissipé au moment où la période des questions arrivait.

Le député conservateur Andrew Scheer a déclaré que les oreilles du Premier ministre devaient encore être trop remplies de sable suite à son voyage en Jamaïque pour entendre « le tollé des Canadiens qui souffrent de sa taxe sur le carbone ».

Cela a amené la ministre des Finances, Chrystia Freeland, à demander où les conservateurs envisageaient de réduire le budget fédéral.

« La question portait sur la taxe carbone et pourquoi le Premier ministre en est si pathologiquement obsédé », a répondu Scheer.

Freeland a accusé les conservateurs de verser des « larmes de crocodile » en parlant des familles canadiennes et a déclaré que leur parti avait voté contre les programmes nationaux de garde d’enfants et de soins dentaires, qui, selon elle, rendaient la vie des gens plus abordable.

Et en s’attaquant à la taxe sur le carbone, a-t-elle déclaré, les conservateurs veulent retirer les chèques de remise de la taxe sur le carbone des mains des familles canadiennes. « Cela nuira aux Canadiens », a-t-elle insisté.

La députée conservatrice Rachael Thomas a accusé Freeland d’être déconnectée des gens qui luttent pour faire face au coût de la vie.