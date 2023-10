Libération refusée pour un homme accusé d’avoir dirigé la police d’Elmhurst dans une poursuite à grande vitesse – Shaw Local

La libération provisoire a été refusée mardi à un homme de Chicago accusé d’avoir dirigé la police d’Elmhurst dans une poursuite à grande vitesse dans une voiture volée, ont annoncé les autorités.

Terrance Griggs, 24 ans, du bloc 2200 de West Monroe Street, est accusé de deux chefs de possession aggravée d’un véhicule à moteur volé, de trois chefs de fuite et d’évasion aggravées et de multiples délits et infractions mineures au code de la route, selon le procureur de l’État du comté de DuPage. Communiqué de presse du bureau.

Le 2 octobre, vers 12 h 25, après avoir reçu des informations concernant une Lexus RX350 F-Sport 2017 qui avait été déclarée volée à Chicago le 26 mai, la police de Berkeley a observé le véhicule et a tenté un contrôle routier sur l’Interstate 290 et York Road. à Elmhurst, selon le communiqué.

Au lieu de s’arrêter, la Lexus, déterminée plus tard comme étant conduite par Griggs, se serait éloignée à une vitesse élevée. La police a lancé une poursuite de Griggs qui aurait atteint des vitesses supérieures à 88 milles à l’heure le long de York Road en direction sud, à Lake Street à Elmhurst, moment auquel la police d’Elmhurst est intervenue, indique le communiqué.

Au cours de la poursuite, Griggs a heurté un camion de pompiers d’Elmhurst, causant environ 7 000 à 10 000 $ de dégâts, ainsi qu’un Volkswagen Atlas 2020. La Lexus s’est arrêtée derrière un commerce dans le pâté de maisons 500 de North Michigan Street à Elmhurst. Griggs est alors sorti du véhicule et s’est enfui à pied. Il a été arrêté environ 15 minutes plus tard dans le pâté de maisons 500 de Willow Road alors qu’il tentait de monter dans un Uber, selon le communiqué.

« Les cas d’automobilistes fuyant la police continuent de mettre nos rues en danger », a déclaré le procureur du comté de DuPage, Robert Berlin, dans le communiqué. « Il est allégué que dans cette affaire la plus récente, M. Griggs a conduit à plus de 88 milles à l’heure sur une route à 30 milles à l’heure, a heurté un camion de pompiers et un autre véhicule avant d’abandonner le véhicule volé qu’il conduisait et s’est enfui. à pied.

« Ce phénomène consistant à ignorer la police et à mettre en danger des automobilistes innocents doit cesser avant que quelqu’un ne soit tué. J’exhorte tous les automobilistes, si vous entendez des sirènes et voyez des feux clignotants derrière vous, à vous arrêter. Ne pas le faire ne fera qu’aggraver la situation, mais mettra également en danger toutes les personnes impliquées ainsi que des innocents. »

« Les cas fréquents de conducteurs imprudents utilisant des véhicules volés pour fuir la police ne seront pas tolérés à Elmhurst », a déclaré le chef de la police d’Elmhurst, Michael McLean, dans le communiqué. « Le service de police d’Elmhurst a utilisé des chiens de police, des drones de sécurité publique et des agents d’entraide pour appréhender M. Griggs. Nous continuerons d’utiliser toutes nos ressources pour appréhender ces délinquants dangereux et protéger notre communauté.