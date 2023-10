Libération provisoire refusée pour l’homme accusé d’avoir tiré lors de la célébration du 19 juin – Shaw Local

La libération provisoire a été refusée vendredi pour un homme d’Aurora accusé d’avoir tiré avec une arme de poing lors d’une célébration du 19 juin dans le comté non constitué en société de Dupage, près de Willowbrook.

Anthony Mothershed, 19 ans, du bloc 3 500 du tribunal de Willowview, a comparu devant le tribunal de première comparution du comté de DuPage, accusé d’un chef d’accusation de décharge aggravée d’une arme à feu – direction d’une autre personne et d’un chef d’accusation d’utilisation illégale aggravée d’une arme, selon un DuPage Communiqué de presse du bureau du procureur du comté.

Vers 0 h 24 le 18 juin, les adjoints du shérif du comté de DuPage ont été alertés de coups de feu tirés lors d’une célébration du 19 juin dans le parking d’un centre commercial près de Kingery Highway et Honeysuckle Rose Lane, dans une zone non constituée en société près de Willowbrook. À leur arrivée, les députés ont appris que Reginald Meadows, 31 ans, de Willowbrook, avait été tué par balle et que plusieurs personnes avaient été abattues, selon le communiqué.

À la suite d’une enquête, il est allégué qu’alors qu’il assistait à la célébration du 19 juin, Mothershed se trouvait avec un groupe d’individus debout à l’extérieur du Legacy Beauty Supply lorsqu’il a commencé à tirer avec un pistolet Kahr Arms CW45 de calibre .45 en direction d’autres personnes présentes à la célébration. Après la fusillade, Mothershed aurait fui les lieux. Les adjoints du shérif ont arrêté Mothershed le 4 octobre, selon le communiqué.

« La conduite violente reprochée à M. Mothershed est scandaleuse et ne sera pas tolérée dans le comté de DuPage », a déclaré le procureur de l’État du comté de DuPage, Robert Berlin, dans le communiqué. « Un rassemblement de centaines de personnes n’est pas un endroit pour les armes illégales, et mon bureau est prêt à porter les accusations appropriées appuyées par des preuves contre toute personne accusée d’un comportement tel que celui allégué dans cette affaire. »

« Je voudrais féliciter les détectives du bureau du shérif du comté de DuPage pour avoir travaillé sans relâche sur cette affaire depuis son début », a déclaré le shérif du comté de DuPage, James Mendrick, dans le communiqué. « Ces enquêteurs ont consacré des milliers d’heures de travail pour parvenir à ce résultat. Nous poursuivrons vigoureusement notre enquête pour demander des comptes à toute personne impliquée dans cet incident.

Une enquête sur cette affaire se poursuit. Toute personne ayant des informations est priée de contacter le bureau du shérif du comté de DuPage au 630-407-2400.

La prochaine comparution de Mothershed devant le tribunal est prévue le 23 octobre pour sa mise en accusation.