Libération d’un prisonnier politique au Nicaragua : Après 545 jours, Holmann voit la lumière

Commentez cette histoire Commentaire

Juan Lorenzo Holmann Chamorro était en train de s’endormir dans la tristement célèbre prison d’El Chipote au Nicaragua cette semaine lorsque le gardien est apparu. L’éditeur du journal avait été enfermé pendant 545 jours, un prisonnier politique dans peut-être le pays le plus répressif de l’hémisphère occidental. Maintenant, le garde lui ordonnait de se lever. Mettez des vêtements civils, a-t-il dit.

Holmann, 56 ans, a enfilé un jean que sa femme lui avait récemment apporté. Il a été conduit à une ligne d’autobus remplis de détenus. Les véhicules serpentaient dans les rues sombres de Managua et Holmann se demandait où il allait. Vers une autre prison ? Un autre « essai ? »

Puis son bus a tourné à droite, sur une route d’accès à l’aéroport international Augusto C. Sandino de Managua. Holmann et 221 autres – presque tous les opposants emprisonnés au Nicaragua – étaient en train d’être libérés, à condition qu’ils quittent le pays. Ils sont montés à bord d’un vol affrété par le gouvernement américain; en quelques heures, ils ont atterri à l’aéroport international de Dulles – bénéficiaires de la libération massive inattendue du gouvernement autoritaire de Daniel Ortega et d’une opération secrète de l’administration Biden pour les récupérer et les accueillir.

“Je ne sais pas si c’est un rêve ou c’est la réalité”, un maigre Holmann a déclaré aux journalistes.

Le Nicaragua libère plus de 200 prisonniers politiques et les envoie aux États-Unis

La libération des prisonniers jeudi a offert un rare éclair de joie aux forces pro-démocratie assiégées du Nicaragua. Mais malgré tous les rires et les cris de bonheur alors que les familles réunies s’embrassaient, cela donne également un nouvel aperçu de la répression à laquelle le pays d’Amérique centrale est devenu.

Aujourd’hui, les Nicaraguayens peuvent être arrêtés pour avoir simplement agité le drapeau national, un symbole adopté par les manifestants. Le gouvernement a fermé les journaux indépendants et les programmes d’information à la télévision et à la radio. Il a fermé ou expulsé environ 3 000 organisations non gouvernementales, allant des Missionnaires de la Charité de Mère Teresa à Operation Smile, qui aide les patients souffrant de fentes labiales ou palatines. Les forces de sécurité arrêtent les automobilistes et exigent leurs téléphones portables pour vérifier l’activité des médias sociaux.

Vendredi, le gouvernement a condamné l’évêque catholique au franc-parler Rolando Álvarez de Matagalpa à 26 ans de prison pour atteinte à la souveraineté nationale. Il avait décliné l’offre de s’exiler avec Holmann et les autres.

« Le pays est sur le point de devenir l’équivalent de la Corée du Nord dans l’hémisphère occidental », a déclaré Juan Pappier, directeur adjoint par intérim pour les Amériques à Human Rights Watch.

L’impact va bien au-delà du pays de 6,8 millions d’habitants. Les Nicaraguayens ont fui en nombre record, poussés par les mauvaises conditions économiques et le durcissement de l’État policier. Plus de 164 000 Nicaraguayens ont été détenus à la frontière américaine au cours de l’exercice 2022, soit trois fois plus qu’un an plus tôt.

Le cas de Holmann est emblématique de la répression intensifiée d’Ortega ces dernières années. Holmann dirigeait La Prensa, un journal d’opposition dirigé par la famille Chamorro. Il a été arrêté en août 2021 et accusé de blanchiment d’argent, une accusation qu’il nie. Il a été condamné à neuf ans de prison.

Ortega du Nicaragua étrangle La Prensa, l’un des journaux les plus célèbres d’Amérique latine

Des dizaines de personnalités de l’opposition – candidats, militants étudiants, défenseurs des droits humains – ont été arrêtées à l’approche de l’élection présidentielle de novembre 2021. Le terrain dégagé, Ortega a facilement remporté un quatrième mandat présidentiel consécutif.

Les conditions de détention sous l’ancien chef de la libération peuvent être horribles. Holmann et d’autres personnes détenues à El Chipote n’avaient pas le droit de livres, de journaux, de papier ou de stylos – “pas même une Bible”, a-t-il dit. Pour garder son esprit vif, il lisait et relisait les étiquettes nutritionnelles sur les articles que les gardiens avaient laissés dans sa cellule.

Il a prié. Beaucoup. “Dieu, tu es mon capitaine, et ma vie est entre tes mains.”

Il n’était pas le seul membre de sa famille éminente pris dans la répression. Son cousin, Juan Sebastian Chamorro, candidat à la présidence, a été arrêté en juin 2021 et condamné à 13 ans de prison pour avoir tenté de saper le gouvernement. Il a d’abord dormi sur une dalle de béton à El Chipote, selon sa femme, Victoria Cardenas; la famille n’a pas été autorisée à lui envoyer un matelas avant décembre.

Les rations étaient initialement rares. Les conditions se sont quelque peu assouplies ces derniers mois. Mais Cardenas n’a eu aucun contact avec son mari pendant un an et demi. Elle s’était enfuie aux États-Unis après son arrestation. Ce n’est que ces dernières semaines, a-t-elle dit, qu’elle et leur fille de 20 ans ont été autorisées à envoyer des photos et des lettres à Chamorro.

“Il n’a pas pu parler pendant deux heures”, Cardenas a dit. “Il a pleuré.”

Espions, harcèlement, menaces de mort : l’Église catholique au Nicaragua est visée par le gouvernement

La Prensa a une histoire de lutte contre le gouvernement. L’un de ses premiers rédacteurs, Pedro Joaquin Chamorro, l’oncle de Holmann, a vivement critiqué le dictateur de droite du Nicaragua, Anastasio Somoza. Chamorro a été assassiné en 1978, provoquant une indignation qui a contribué à la chute de la dictature et au triomphe des rebelles marxistes sandinistes d’Ortega.

Même avec ce passé tumultueux, les analystes disent qu’il y a peu de précédent à la vague de répression lancée par Ortega au cours des deux dernières années.

Parmi ceux qui ont été arrêtés ou harcelés figurent des dirigeants du monde des affaires et de l’Église catholique, qui étaient autrefois des interlocuteurs clés du gouvernement. Au même moment, le gouvernement Ortega s’isole sur le plan international : il expulse l’envoyé du Vatican et le représentant du Comité international de la Croix-Rouge. Puis il a expulsé l’ambassadeur de l’Union européenne, après qu’une délégation du bloc ait demandé la liberté des prisonniers politiques.

Les relations américaines avec Ortega, longtemps conflictuelles, s’étaient tendues avec les nouvelles sanctions de l’administration Biden en plus des restrictions économiques et de visa existantes. Cela a donc été une surprise lorsque l’ambassadeur américain Kevin Sullivan a reçu un appel le 31 janvier de la vice-présidente Rosario Murillo, l’épouse d’Ortega. Il y avait quelque chose d’important, a-t-elle dit à Sullivan, que les gouvernements pourraient faire ensemble.

Le département d’État a entamé des pourparlers secrets sur l’opération logistique complexe pour recevoir les prisonniers. Neuf jours après l’appel de Murillo, les 222 prisonniers ont été transportés par avion à Washington. Les États-Unis leur ont accordé des permis de libération conditionnelle humanitaire de deux ans.

Ortega dit qu’il n’a rien exigé en retour de Washington. Il a souvent accusé les États-Unis et l’Europe de soutenir des opposants qui veulent l’évincer.

“Laissez-les avoir leurs mercenaires”, a-t-il déclaré jeudi dans un discours télévisé.

Holmann n’avait aucune idée de ce qui se passait jusqu’à ce qu’il soit conduit à l’aéroport. “Vous êtes expulsé vers les États-Unis d’Amérique”, a déclaré un responsable à son groupe. “Est-ce que cela te va?” Chacun a reçu un document pour confirmer son accord.

« Et si je ne signe pas ? » demanda Holman. On lui a dit qu’il retournerait en prison.

La fille de Holmann, Renata, 24 ans, a grandi au Nicaragua avant de venir aux États-Unis pour l’université. Elle était dans un train pour Washington tôt jeudi. “J’ai reçu un appel de ma mère disant que mon père avait été mis dans un avion pour DC”, a-t-elle déclaré. “Et c’était la seule information qu’elle avait.”

Elle fut surprise de voir enfin son père. Il avait perdu plus de 30 livres. Il semblait avoir une hernie, ainsi que des problèmes de vision et un essoufflement. Mais il était libre, enfin.

Pour Holmann, l’arrivée à Washington a été douce-amère. Alors que les anciens prisonniers quittaient le Nicaragua, le gouvernement de Managua a annoncé qu’il les privait de leurs droits politiques. Le Congrès a alors décidé de leur retirer leur citoyenneté. Les anciens détenus abandonnaient des entreprises, des maisons, leur place dans la politique nicaraguayenne.

Jeudi, entouré de journalistes devant un hôtel près de Dulles, Holmann a rappelé ceux qu’il a laissés derrière lui – sa femme, sa mère et ses frères et sœurs.

Il était en sécurité à Washington, a-t-il dit. Mais « ma famille, ma vie est au Nicaragua ».