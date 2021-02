Libération d’un journaliste américain détenu par un groupe lié à Al-Qaida en Syrie

BEYROUTH (AP) – Un journaliste américain, vivant dans le nord-ouest de la Syrie depuis près d’une décennie, a été libéré, six mois après avoir été capturé par un groupe militant lié à Al-Qaida, ont rapporté les médias d’opposition syriens.

Bilal Abdul Kareem, originaire de Mount Vernon, New York, vit dans le nord-ouest syrien tenu par les rebelles depuis 2012, rendant compte des campagnes militaires du gouvernement syrien contre les zones aux mains de l’opposition.

Il avait été détenu en août dernier, à la suite d’un rapport qu’il avait fait sur la torture dans les prisons de Hayat Tahrir al-Sham, le groupe lié à al-Qaida qui domine la région. Des personnalités locales ont appelé les militants à le libérer.

Abdul Kareem avait rapporté et collaboré avec les organes de presse occidentaux, qui étaient restés en grande partie en dehors du pays ravagé par la guerre après un kidnapping. Il a ensuite créé son propre réseau de nouvelles, On The Ground News.

Le département d’État américain a désigné Hayat Tahrir al-Sham comme un groupe terroriste en 2018, malgré sa décision de se dissocier publiquement d’al-Qaida l’année précédente. Des groupes de défense des droits et la Commission d’enquête soutenue par l’ONU ont accusé le groupe de détenir et de torturer des civils et ceux qui ont documenté les abus commis par le groupe contre des manifestants, des journalistes et des femmes syriens.

Les médias de l’opposition syrienne et l’Observatoire syrien des droits de l’homme basé au Royaume-Uni ont annoncé mercredi la libération d’Abdul Kareem. L’Observatoire a déclaré que la médiation locale avait assuré sa libération après qu’un tribunal mis en place et géré par le groupe lié à Al-Qaida l’ait condamné.

Abdul Kareem n’a pas pu être contacté immédiatement pour commenter. Une déclaration de Hayat Tahrir al-Sham a confirmé qu’il avait été libéré à cause de la médiation et a déclaré qu’Abdul Kareem avait été arrêté pour avoir diffusé de fausses nouvelles, travaillant avec des groupes qui sapent la sécurité et incitent à l’encontre des autorités dans les zones contrôlées par l’opposition.

Des photographies d’Abdul Kareem ont été partagées en ligne après sa libération, dans lesquelles il semblait avoir perdu du poids. Sa femme a donné naissance à une fille en janvier alors qu’il était détenu par le groupe militant. Il a été autorisé à voir sa famille deux fois au cours de ses six mois de captivité.

Abdul Kareem a passé des années à couvrir le Moyen-Orient. Né Darrell Lamont Phelps, il s’est converti à l’islam, a étudié l’arabe en Egypte et s’est rendu en Libye pour couvrir le conflit. Il est arrivé en Syrie en 2012. Il avait interviewé des rebelles syriens et des groupes djihadistes, développant une réputation de sympathisant.

Il a survécu à un certain nombre de frappes aériennes en Syrie, ce qui l’a incité à intenter une action en justice contre le gouvernement américain, exigeant de savoir s’il figurait sur une «liste de mise à mort». En janvier, un tribunal fédéral a rejeté son cas au motif qu’il n’avait pas qualité pour intenter une action.

Reprieve, le groupe de défense des droits légaux basé au Royaume-Uni qui l’a représenté dans l’affaire américaine, a également signalé sa libération.

«La libération de Bilal est une bonne nouvelle, et sa quête de justice devant les tribunaux américains se poursuit», a déclaré Jennifer Gibson, qui dirige les travaux de Reprieve sur l’affaire.

En 2019, il a été blessé par des éclats d’obus lorsque lui et un équipage de Sky News ont été pris pour cible par un obus de char du gouvernement syrien, un incident qui a été filmé.