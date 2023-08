Libération d’un homme accusé d’avoir retenu sa femme en captivité en France, accusations non fondées, selon le procureur

Un procureur français a déclaré mardi qu’un homme accusé d’avoir retenu sa femme en captivité était libéré sans inculpation après que ses allégations semblaient infondées.

La police a déclaré lundi avoir arrêté l’homme de 55 ans après que sa femme a affirmé qu’il l’avait détenue en captivité chez eux pendant 12 ans. La femme a déclaré que son mari l’avait agressée à plusieurs reprises, mais les autorités n’ont pas pu corroborer immédiatement ces affirmations.

Le procureur a ordonné sa remise en liberté le lendemain, déclarant qu’il n’y avait pas lieu de l’accuser.

Le procureur Olivier Glady a déclaré qu’aucune preuve n’avait été trouvée pour étayer les allégations d’enlèvement, de torture ou d’abus de la femme, a rapporté l’Associated Press. « La situation d’enlèvement dont elle ne cesse de se plaindre est une réalité inexistante », a-t-il déclaré.

Le couple, tous deux de nationalité allemande, vivait dans le village de Forbach, dans la région de la Moselle, dans l’est de la France, juste de l’autre côté de la frontière avec l’Allemagne.

Les services d’urgence de Wiesbaden, en Allemagne, ont reçu un appel téléphonique très tôt lundi matin d’une femme affirmant qu’elle était détenue et torturée par son mari depuis 2011.

Une photographie montre l’entrée de l’immeuble où vivait un couple à Forbach, dans l’est de la France, le 7 août 2023, après que la police française a déclaré avoir arrêté un ressortissant allemand de 55 ans. JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP via Getty Images

Les autorités allemandes ont contacté leurs homologues français qui ont envoyé des policiers à l’adresse à 6 heures du matin, heure locale.

Le procureur local a déclaré aux journalistes que la police avait trouvé la femme de 53 ans dans une chambre de l’appartement. Elle a été emmenée à l’hôpital et son mari a été placé en garde à vue, avant d’être libéré plus tard.

Les premiers rapports des médias suggéraient que la femme souffrait de malnutrition et que sa tête avait été rasée. Cependant, le procureur a déclaré que la femme était traitée pour un cancer et que c’était le cancer qui avait causé la perte de cheveux et l’avait laissée émaciée.

Les médecins qui l’ont examinée à l’hôpital ont déclaré qu’il n’y avait aucun signe d’ecchymose sur son corps et que les radiographies n’ont montré aucune trace de fracture.

Le procureur a ajouté qu’il n’y avait aucune preuve concluante qu’elle souffrait de malnutrition ou de déshydratation.

Un voisin qui vit au même étage de l’immeuble a déclaré aux journalistes que l’homme avait dit à tout le monde que sa femme avait un cancer, c’est pourquoi sa tête avait été rasée. « Nous n’avons jamais vu la femme », a-t-elle déclaré. « On entendait parfois des cris, je pensais que c’était à cause de la douleur de la maladie. »

L’épouse a dit à la police qu’elle avait été torturée, et selon les premiers rapports, son mari avait une boîte d’outils de torture. Mais le procureur a déclaré que, malgré une fouille approfondie de l’appartement, aucun de ces objets n’avait été trouvé. Aucune preuve de brutalité n’a été trouvée, a-t-il dit.

Le procureur a déclaré qu’une enquête était en cours pour déterminer les circonstances des soins de la femme et l’étendue de sa maladie, et pourquoi elle a dit à la police qu’elle était détenue contre son gré et maltraitée. Il a ajouté qu’après 12 heures d’enquête, il semblait peu probable que des accusations de séquestration et de torture soient portées contre l’homme.

Le mari, qui a nié les allégations, n’est pas connu de la police française, selon le procureur. Des enquêtes ont été faites auprès de la police allemande.

Le procureur a cependant confirmé que la police avait été appelée au domicile en 2019 lorsque des voisins se sont plaints du bruit et ont déclaré qu’ils craignaient qu’elle ne soit battue. Aucune mesure n’a été prise à ce moment-là.