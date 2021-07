Libération du premier prisonnier de Guantanamo sous Biden, 39 toujours dans la prison du terrorisme

Le Pentagone a annoncé lundi avoir transféré un citoyen marocain de Guantanamo Bay vers son pays d’origine, la première libération de ce type sous le président Joe Biden, qui a promis de fermer l’établissement pénitentiaire.

Le transfert d’Abdullatif Nasser au Maroc laisse 39 détenus dans la prison de l’île située au large de la côte est de Cuba. Son transfert fait suite à une décision du panel en 2016 qui a conclu que l’ancien membre présumé d’al-Qaïda n’avait plus besoin d’être détenu par les États-Unis pour protéger la sécurité nationale américaine.

L’avocat de Nasser a applaudi son transfert.

« C’est un événement extrêmement bienvenu. Je suis toujours sous le choc », a déclaré l’avocate Shelby Sullivan-Bennis dans une brève interview par téléphone.

La libération de Nasser reflète le ping-pong de la politique présidentielle sur Guantanamo Bay.

Le président George W. Bush a créé le centre de détention en 2002, à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Près de 800 personnes ont à un moment donné été emprisonnées sur le site.

Alors que le camp de prisonniers était réputé pour ses actes de torture et d’autres violations des droits humains, l’ancien président Barack Obama a tenté de le fermer. L’échec d’Obama à le faire est devenu l’une des promesses non tenues les plus notables de son administration.

« Je suis si heureux que les promesses de l’administration Biden se soient réalisées, alors que celles de l’administration Obama ne l’ont pas été », a déclaré Sullivan-Bennis.

Le successeur d’Obama, l’ancien président Donald Trump, a renversé la position du gouvernement à l’époque d’Obama et a publié un décret pour maintenir Guantanamo ouvert. Un seul prisonnier a été transféré sous Trump.

Nasser, dont le nom est également transcrit comme Abdul Latif Nasir, a été emprisonné à Guantanamo depuis 2002. Alors qu’un panel gouvernemental connu sous le nom de Commission d’examen périodique a recommandé en 2016 qu’il soit transféré au Maroc sous réserve de certaines assurances concernant la sécurité et le traitement n’a pas pu être achevé sous Obama, le Pentagone mentionné.

Le Pentagone n’a pas précisé si Nasser sera détenu au Maroc. Il n’était pas immédiatement disponible pour commenter par l’intermédiaire de son avocat.

« Les Etats-Unis félicitent le Royaume du Maroc pour son partenariat de longue date dans la protection des intérêts de sécurité nationale des deux pays », a déclaré le département de la Défense dans un communiqué. « Les États-Unis sont également extrêmement reconnaissants de la volonté du Royaume de soutenir les efforts américains en cours pour fermer le centre de détention de Guantanamo Bay. »