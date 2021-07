Libération du premier détenu de Guantanamo sous l’administration Biden

Le transfert d’un détenu Gitmo est le premier par l’administration Biden.

Le président Bush a lancé la politique de transfert et Obama l’a poursuivie. Il a calé sous Trump.

Il reste 39 détenus à Guantanamo Bay.

WASHINGTON – L’administration Biden a pour la première fois libéré un prisonnier de Guantanamo Bay, renouvelant le processus adopté sous les anciens présidents George W. Bush et Barack Obama, a annoncé lundi le Pentagone.

L’armée a transféré Abdul Latif Nasir de la prison militaire de Cuba, qui a été ouverte après les attentats terroristes du 11 septembre, au Royaume du Maroc. Le conseil supervisant les libérations de Guantanamo Bay a découvert en 2016 que la détention de Nasir n’était plus nécessaire pour les intérêts de la sécurité nationale des États-Unis. La Commission d’examen périodique a autorisé son transfert à son domicile au Maroc sous réserve de la sécurité et de l’assurance qu’il sera traité avec humanité.

Les dernières étapes de la libération de Nasir n’ont pas pu être achevées à la fin de l’administration Obama et les transferts ont été bloqués pendant l’administration Trump. La prison à ciel ouvert, Camp X-Ray, qui abritait d’abord les détenus capturés lors de l’enquête sur les attentats terroristes et balayés sur les champs de bataille en Afghanistan a été remplacée par des prisons modernes qui ont coûté des milliards de dollars à construire et à exploiter. À son apogée, la population carcérale atteignait environ 700 personnes ; avec la libération de Nasir, il reste 39 détenus.

Dix autres détenus peuvent être transférés, a déclaré Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche.

« Notre objectif est de fermer Guantanamo Bay », a-t-elle déclaré. Elle ne fournirait pas de calendrier pour la fermeture de l’installation.

« L’administration s’engage à suivre un processus délibéré et approfondi visant à réduire de manière responsable la population carcérale de l’établissement de Guantanamo tout en préservant la sécurité des États-Unis et de leurs alliés », a déclaré le département d’État dans un communiqué.

La clôture de Guantanamo, l’un des premiers engagements d’Obama, s’est avérée difficile à réaliser. Le Congrès s’est opposé à certains des transferts vers des pays étrangers, invoquant des problèmes de sécurité nationale et interdit de les héberger sur le sol américain. Les procès militaires de certains de ceux qui restent ont été pris dans un bourbier de questions juridiques, y compris l’utilisation de preuves obtenues par la contrainte.

Parmi les détenus figurent cinq hommes accusés d’avoir planifié et fourni un soutien logistique aux attaques terroristes. Les avocats de la défense veulent empêcher le gouvernement d’utiliser les déclarations des accusés au FBI comme preuves contre eux dans un procès pour crimes de guerre qui doit s’ouvrir en janvier prochain sur la base américaine de Cuba, selon l’Associated Press. Les accusés, dont Khalid Sheikh Mohammed, le cerveau autoproclamé du complot de détournement d’avion, ont été soumis à la noyade et à d’autres méthodes condamnées comme torture.

En 2014, la commission sénatoriale du renseignement a publié un rapport qui déterminait que les « techniques d’interrogatoire améliorées », telles que les coups, l’isolement cellulaire et la noyade – une simulation de noyade qui a provoqué des convulsions et des vomissements – n’ont pas réussi à obtenir des renseignements pour déjouer les complots terroristes.