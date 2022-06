Libération des militants LGBTQ détenus à Istanbul Pride

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Les gouverneurs de district des deux districts populaires d’Istanbul, Beyoglu et Kadikoy, ont interdit tous les événements LGBTQ la semaine dernière, affirmant que l’interdiction garantirait la sécurité, la paix et la prévention du crime. De nombreuses rues et stations de métro ont été fermées par la police dimanche pour empêcher les manifestants de se rassembler. La police a également bousculé et détenu des journalistes.