Libération de l’ancien analyste du renseignement du Pentagone qui espionnait pour Cuba

FORT WORTH, Texas (AP) – Un ancien analyste du renseignement de défense américain qui a été reconnu coupable d’espionnage pour Cuba il y a plus de 20 ans a été libéré d’une prison fédérale à Fort Worth, au Texas.

Le site Internet du Bureau fédéral des prisons indique qu’Ana Belen Montes, 65 ans, a été libérée vendredi.

Montes, un analyste de la US Defense Intelligence Agency, a été arrêté en septembre 2001 et accusé d’espionnage pour Cuba.

Montes a plaidé coupable en 2002 de complot en vue de commettre de l’espionnage dans le cadre d’un accord de plaidoyer avec les procureurs fédéraux et a été condamné à 25 ans de prison.

Elle a reconnu avoir révélé aux autorités cubaines l’identité de quatre agents d’infiltration pour les États-Unis et risquait d’être condamnée à mort si elle était reconnue coupable.

Les procureurs fédéraux de l’époque ont déclaré que les quatre agents dont elle a révélé l’identité n’avaient pas été blessés.

Les procureurs américains ont également accusé Montes d’avoir divulgué à Cuba des secrets si sensibles qu’ils ne pouvaient être décrits publiquement. Les archives judiciaires indiquent qu’elle a fourni des documents révélant des détails sur la surveillance américaine des armes cubaines.

Des responsables de l’époque ont déclaré que Montes aurait été recrutée par les services de renseignement cubains lorsqu’elle travaillait au bureau de la liberté d’information du ministère de la Justice entre 1979 et 1985, et qu’on lui avait demandé de chercher du travail dans une agence qui fournirait des informations plus utiles à Cuba. .

Elle a commencé à travailler pour la Defense Intelligence Agency à partir de 1985 et était considérée comme l’une des meilleures analystes de l’armée cubaine.

