Libération conditionnelle annulée pour un ancien détective de la police de Los Angeles reconnu coupable du meurtre de la femme de son ex-petit-ami en 1986

LOS ANGELES– Une chance de libération conditionnelle a été annulée mercredi pour un un ancien détective de la police de Los Angeles purgeant une peine de 27 ans à perpétuité dans l’affaire du meurtre de la femme de son ex-petit-ami en 1986.

Stephanie Lazarus a été reconnue coupable en 2012 du meurtre de Sherri Rasmussen, une infirmière de 29 ans qui a été matraquée et abattue dans l’appartement qu’elle partageait avec son mari depuis trois mois, John Ruetten. Elle n’a été arrêtée qu’en 2009.

La Commission nationale des audiences sur les libérations conditionnelles a entendu les arguments des avocats des deux parties lors d’une audience mercredi qui a duré environ 90 minutes. Les trois commissaires se sont ensuite rencontrés en privé et sont revenus avec la décision d’annuler une précédente libération conditionnelle, selon l’avocat John Taylor, qui représente la famille Rasmussen.

Taylor a déclaré que la famille était soulagée par cette décision.

« Lazarus a obtenu sa libération conditionnelle dès le départ, évitant ainsi son arrestation pendant 23 ans après le meurtre. Elle n’a exprimé aucun remords pour l’exécution de sang-froid de Sherri Rasmussen commise alors qu’elle était officier du LAPD. Il est injuste pour la famille qu’elle puisse maintenant être libre et profiter de sa vie tout en recevant sa pension du LAPD », a déclaré Taylor dans un communiqué suite à la décision du conseil.

Un comité restreint de la commission des libérations conditionnelles a déterminé en novembre dernier que Lazarus était éligible à la libération conditionnelle. Le conseil d’administration au complet s’est saisi de son cas en mai, mais la décision finale a été retardée jusqu’à cette semaine. Aucun avocat de Lazarus n’a pu être localisé mercredi.

Les sœurs et le veuf de Rasmussen ont témoigné avec émotion lors de l’audience de May sur leur douleur et ont décrit Lazarus comme un criminel complice qui a utilisé sa formation de policier pour dissimuler le meurtre.

Lors de son procès il y a 12 ans, les procureurs se sont concentrés sur la relation amoureuse entre Lazarus et Ruetten après avoir obtenu leur diplôme universitaire. Ils ont affirmé que Lazare était rongé par la jalousie lorsque Ruetten avait décidé d’épouser Rasmussen.

L’affaire reposait sur l’ADN d’une marque de morsure que les procureurs affirment que Lazarus avait laissée sur le bras de Rasmussen.

Lazarus n’était pas un suspect en 1986 car les détectives pensaient alors que deux voleurs qui avaient attaqué une autre femme dans la région étaient responsables de la mort de Rasmussen.

Aucun suspect n’a été trouvé et l’affaire est restée sans suite jusqu’en mai 2009, lorsque des agents infiltrés ont suivi Lazarus et ont obtenu un échantillon de sa salive pour le comparer à l’ADN laissé sur la scène du crime d’origine, a indiqué la police.

Les procureurs ont suggéré que Lazarus savait qu’il fallait éviter de laisser d’autres preuves, telles que des empreintes digitales.

Lazarus a gravi les échelons de la police de Los Angeles, devenant un détective chargé des contrefaçons et des vols d’œuvres d’art.