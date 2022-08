Libération conditionnelle accordée au dernier pirate de l’air d’un autobus scolaire en Californie en 1976

SACRAMENTO, Californie (AP) – Le dernier des trois hommes reconnus coupables du détournement d’un autobus scolaire plein d’enfants californiens pour une tentative de rançon de 5 millions de dollars en 1976 dans ce qu’un procureur a appelé «le plus grand enlèvement de masse de l’histoire des États-Unis» est libéré par le commission des libérations conditionnelles de l’État.

Le gouverneur Gavin Newsom a demandé mardi au conseil de reconsidérer sa décision de libérer Frederick Woods, 70 ans, après que deux commissaires eurent recommandé sa libération en mars, alors que des commissions précédentes lui avaient refusé la libération conditionnelle 17 fois. Mais le conseil a confirmé cette décision.

Woods et ses deux complices, les frères Richard et James Schoenfeld, appartenaient à de riches familles de la région de la baie de San Francisco lorsqu’ils ont kidnappé 26 enfants et leur chauffeur de bus près de Chowchilla, à environ 201 kilomètres au sud-est de San Francisco.

Les trois ont enterré les enfants, âgés de 5 à 14 ans, ainsi que leur chauffeur de bus dans une vieille camionnette de déménagement à l’est de San Francisco avec peu de ventilation, de lumière, d’eau, de nourriture ou de fournitures de salle de bain. Les victimes ont pu se frayer un chemin plus d’un jour plus tard.

Newsom a déclaré que Woods “a continué à se livrer à des fautes financières en prison”, en utilisant un téléphone portable de contrebande pour offrir des conseils sur la gestion d’une ferme d’arbres de Noël, d’une entreprise d’extraction d’or et d’un concessionnaire automobile. Le gouverneur n’a pas pu bloquer la libération de Woods parce qu’il n’est pas reconnu coupable de meurtre et n’a pu qu’exhorter la commission des libérations conditionnelles à examiner de plus près.

Le comportement de Woods “continue de démontrer qu’il est une question d’argent”, a déclaré la procureure du comté de Madera, Sally Moreno, en s’opposant à sa libération conditionnelle.

Moreno a déclaré après la décision qu’elle était en colère et frustrée “parce que la justice a été moquée dans le comté de Madera” et elle craint pour l’état de la société “si vous pouvez kidnapper un bus plein d’écoliers, les abandonner enterrés vivants et sortir de prison après avoir commis ce crime et passé votre temps en prison à bafouer la loi.

Woods n’était pas éligible pour assister en personne mardi, mais a déclaré lors de son audience de libération conditionnelle en mars qu’il estimait qu’il avait besoin d’argent pour être accepté par ses parents et “était égoïste et immature à ce moment-là”, alors que ses violations les plus récentes devaient bénéficier du fonds en fiducie que lui ont légué ses défunts parents.

« Je n’avais pas besoin d’argent. Je voulais l’argent », a déclaré Woods à propos de la tentative de rançon.

Son avocat, Dominique Banos, a déclaré mercredi que la commission des libérations conditionnelles a reconnu que Woods “a montré un changement de caractère pour le bien” et “reste un faible risque, et une fois libéré de prison, il ne représente aucun danger ni menace pour la communauté”.

Trois anciens détenus qui ont purgé une peine avec Woods ont exhorté les agents de libération conditionnelle à le libérer, tandis que quatre victimes ou leurs proches ont déclaré que la mauvaise conduite de Woods en prison montre qu’il se considère toujours comme un privilégié. Plusieurs des victimes de Woods ont déjà soutenu sa libération.

Lynda Carrejo Labendeira, qui avait 10 ans à l’époque, a rappelé comment les enfants avaient du mal à s’échapper alors qu’une lampe de poche et des bougies s’éteignaient alors que “le cercueil improvisé et donjon s’effondrait”.

“Je ne peux pas choisir les flashbacks aléatoires à chaque fois que je vois une camionnette similaire à celle dans laquelle nous avons été transportés”, a-t-elle déclaré au conseil.

“L’insomnie me tient éveillée à toute heure de la nuit”, a-t-elle déclaré. “Je ne dors pas pour ne pas avoir à faire de cauchemars du tout.”

Jennifer Brown Hyde, qui avait 9 ans à l’époque, a rappelé “les effets à vie d’être enterré vivant et d’être conduit dans une camionnette pendant 11 heures sans nourriture, sans eau ni salle de bain par une température de plus de 100 degrés”.

“Son esprit est toujours mauvais et il cherche à obtenir ce qu’il veut”, a-t-elle déclaré au conseil d’administration. “Je veux qu’il purge la prison à vie, tout comme j’ai passé toute une vie à faire face au SSPT en raison de son sens du droit.”

Elle a déclaré mercredi que sa famille était déçue, mais qu’il est “temps de clore ce chapitre et de continuer à vivre la vie bénie qui m’a été donnée”. Elle a fait l’éloge de ses compagnons otages en les qualifiant de “vrais survivants et non de victimes”.

Une cour d’appel a ordonné la libération de Richard en 2012, puis le gouverneur. Jerry Brown a libéré James sur parole en 2015.

Newsom a reconnu que Woods était éligible à la fois parce qu’il n’avait que 24 ans lorsqu’il a commis le crime et parce qu’il est âgé maintenant. Il a dit que Woods, qui a déjà étudié la police dans un collège communautaire, a également pris des mesures pour s’améliorer en prison.

Le défunt père du gouverneur, le juge d’État William Newsom, faisait partie d’un comité d’appel en 1980 qui a réduit les peines d’emprisonnement à perpétuité des hommes pour leur donner une chance d’obtenir une libération conditionnelle. Il a fait pression pour leur libération en 2011, après avoir pris sa retraite, notant que personne n’avait été gravement blessé physiquement lors de l’enlèvement.

Don Thompson, Associated Press