La présentatrice de CNN, Kate Bolduan, a été félicitée par les libéraux aisés pour avoir porté un pull en cachemire brodé du slogan «Les faits d’abord» du réseau. Et le réseau a encouragé les téléspectateurs à acheter le leur, pour la somme princière de 380 $.

Le choix de vêtements de Bolduan sur son créneau de jeudi matin a laissé les téléspectateurs libéraux les plus engagés de CNN hurler de joie. Le Huffington Post a décrit le pull comme un «Déclaration de mode audacieuse», tandis que les téléspectateurs célèbre le vêtement et son message sur Twitter.

L’intérêt pour le pull de Bolduan était tel, en effet, que le chef de la communication de CNN, Matt Dornic, a demandé aux téléspectateurs d’acheter le leur à Lingua Franca, une maison de design basée à New York qui propose de beaux vêtements en cachemire, souvent accompagnés de messages politiques (consultez leur « Je parle » pull, inspiré de la riposte de Kamala Harris à Mike Pence lors du récent débat vice-présidentiel, ou «Kamala pour le peuple» chemise, chacun au détail à 380 $).

«Nous sommes aux côtés de nos amis de CNN, qui commencent par les faits», lit une description sur le site de Lingua Franca, évidemment écrite par quelqu’un qui n’a jamais eu la note que tout le scandale du «Russiagate», qui a duré deux ans, a été complètement démystifié.

Les commentateurs ont déchiré CNN en ligne. 380 $ est « Un petit prix à payer pour rappeler à tout le monde à quel point vous êtes un connard insupportable, » l’un a écrit, tandis que d’autres foudroyé le réseau pour avoir poussé son slogan juste un jour après sa sortie, Hunter Biden, fils du président élu présumé Joe Biden, faisait l’objet d’une enquête bien avant les élections, ce que CNN et de nombreux autres médias grand public n’avaient pas rapporté.

Il faut dire que Lingua Franca fait un don de 100 $ de chaque étiquette de prix de 380 $ au Comité pour la protection des journalistes – un groupe mondial de défense de la liberté de la presse.

Le libéralisme limousin est ainsi en cette saison, et Lingua Franca a une certaine concurrence de la chaude membre du Congrès new-yorkais Alexandria Ocasio-Cortez. La propre ligne de vêtements d’AOC est ornée de slogans faisant la promotion de sa politique de signature. De «The Green New Deal», et « Abolish ICE », à une récupération «Taxer les riches» sweatshirt, ils sont à vous pour seulement 58 $ (plus plus de 5 $ de taxes de vente si vous les commandez dans l’État d’origine d’AOC, New York).

Les libéraux ne sont cependant pas la seule faction politique à gagner une fortune dans les ventes de marchandises de leurs partisans. UNE «Keep America Great» Le sweat à capuche de la boutique en ligne du président Donald Trump coûte 55 $ un peu plus abordable, tandis qu’un rouge emblématique «Rendre l’Amérique à nouveau formidable» chapeau peut être obtenu pour le prix relativement bas de 30 $.

