Liban : Médiation en cours pour Austin Tice, détenu en Syrie

Tice a disparu peu de temps après son 31e anniversaire, le 14 août 2012, à un poste de contrôle dans une zone contestée à l’ouest de la capitale syrienne, Damas. Une vidéo diffusée un mois plus tard le montrait les yeux bandés et retenu par des hommes armés. Il n’a pas été entendu depuis.

BEYROUTH – Le Liban est toujours en train de négocier entre les États-Unis et la Syrie sur le sort du journaliste américain Austin Tice, porté disparu il y a dix ans dans ce pays déchiré par la guerre, a déclaré mardi un général libanais.

Le général de division libanais Abbas Ibrahim, qui a rencontré des responsables américains à Washington en mai dans le cadre des efforts de médiation pour la libération de Tice, a déclaré mardi aux journalistes à Beyrouth que sa mission se poursuivait mais l’a décrite comme “longue et compliquée”.

Ibrahim, chef de la direction de la sécurité générale du Liban, a négocié des libérations d’otages compliquées dans le passé et se rend régulièrement en Syrie.

En août, le président Joe Biden a accusé la Syrie de détenir Tice, l’indication la plus claire à ce jour que les États-Unis sont certains que le journaliste est détenu par le gouvernement du président Bashar Assad. Quelques mois plus tôt, en mai, Biden a rencontré les parents de Tice et a réitéré son engagement envers «le retour tant attendu d’Austin dans sa famille».