Liban : le chef de la sécurité fait face à des poursuites pour l’explosion mortelle dans le port de Beyrouth

Vendredi, le ministre de l’Intérieur par intérim du pays, Mohamed Fahmy, a déclaré qu’il autoriserait le juge Tarek Bitar à interroger Ibrahim.

Le prédécesseur de Bitar, Fadi Sawan, a été évincé de l’enquête en février après que des plaintes ont été déposées par deux ministres accusés de négligence dans l’explosion.

Le juge a également demandé l’autorisation d’interroger le Premier ministre par intérim Hassan Diab et le chef de la sécurité de l’État Tony Saliba, selon l’Agence nationale de presse. Il a demandé la levée de l’immunité parlementaire de trois anciens ministres inculpés par son prédécesseur afin qu’ils puissent être interrogés.

Bitar a déclaré qu’il portait également plainte contre quatre anciens généraux de l’armée, dont deux sont à la retraite.

Plus de 200 personnes ont été tuées après l’explosion de 3 000 tonnes de nitrate d’ammonium hautement explosif stocké dans de mauvaises conditions dans le port de Beyrouth le 4 août 2020. L’explosion a blessé plus de 6 000 personnes et détruit des pans entiers de la capitale libanaise, qui souffrait déjà. en raison de la crise économique actuelle du pays.

Les dates d’interrogatoire de Diab et d’autres responsables n’ont pas encore été fixées.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !