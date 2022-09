BEYROUTH (AP) – La banque centrale du Liban a levé lundi ses subventions restantes sur le carburant, ont déclaré les propriétaires de stations-service, mettant fin à un processus d’un an de réduction du programme coûteux.

La Banque centrale a annoncé il y a plus d’un an qu’elle allait progressivement lever les subventions aux carburants, afin de ralentir l’épuisement de ses réserves de change. Les subventions aux carburants coûtaient autrefois au pays à court d’argent quelque 3 milliards de dollars par an. La semaine dernière, il n’a subventionné que 20 % du coût des importations de carburant.

Le Liban est en proie à une crise économique paralysante qui a plongé les trois quarts de sa population dans la pauvreté et décimé la valeur de la livre libanaise par rapport au dollar d’environ 90 %. La Banque mondiale a décrit l’effondrement comme l’un des pires au monde au cours des 150 dernières années.

Désormais, les propriétaires de stations-service fixeront le prix du carburant au «taux du marché parallèle» du pays – également connu sous le nom de taux du marché noir, a déclaré le porte-parole du Syndicat des propriétaires de stations-service, George Brax, à l’Associated Press.

La monnaie locale est toujours officiellement indexée à 1 500 livres libanaises par rapport au dollar américain, mais se négocie désormais à environ 35 250 livres au taux du marché noir.

Dans le cadre du programme de subventions, la Banque centrale autoriserait les importateurs à échanger des livres libanaises contre des dollars américains pour financer les importations et maintenir la stabilité des prix. Cependant, avec la dévaluation de la monnaie libanaise et la montée en flèche de l’inflation, les propriétaires de stations-service ont affirmé que la stabilité des prix n’était pas durable, tandis que les agences de sécurité avaient du mal à réprimer la thésaurisation du carburant dans les entrepôts et les stations-service.

Les autorités libanaises s’efforcent également depuis des années de remplacer les subventions sur le carburant, les médicaments et le blé par un programme d’aide en espèces ciblé qui coûterait une petite fraction par an. Cependant, il s’est empressé de mettre en œuvre correctement le programme depuis qu’il a reçu un prêt de la Banque mondiale pour le financer il y a un an, ciblant des centaines de milliers de familles dans le besoin et les laissant finalement sans filet de sécurité pour atténuer le coup des hausses de prix.

Le Liban s’efforce de réformer son économie gaspilleuse et improductive pour parvenir à un accord avec le Fonds monétaire international pour un programme de sauvetage et débloquer des milliards de dollars de prêts et d’aide de la communauté internationale. Mais un bras de fer entre le gouvernement, la Banque centrale, les banques commerciales et les entreprises privées a empêché le pays de faire des progrès substantiels avec le FMI depuis le début des négociations il y a plus de deux ans.

La crise économique du petit pays méditerranéen au cours des trois dernières années est le résultat de décennies de corruption, de dépenses inutiles et d’une planification financière néfaste aux mains de ses partis politiques au pouvoir et de ses partenaires du secteur privé.

Kareem Chehayeb, Associated Press