L’IBA annonce des décisions clés, le prochain congrès extraordinaire qui se tiendra en Arménie

Le conseil d’administration de l’Association internationale de boxe (IBA) a tenu samedi une réunion hybride en tant que membres réunis en Algérie et en ligne pour discuter de plusieurs décisions clés, notamment le lieu du prochain congrès extraordinaire.

Le Congrès se tiendra à une date à déterminer entre le 24 septembre et le 1er octobre à Erevan, en Arménie, et sera diffusé en direct pour permettre la participation en ligne de ceux qui ne peuvent pas y assister en personne.

«Après une étude approfondie des propositions de différents pays, le BoD a choisi l’Arménie comme hôte du prochain Congrès. L’Arménie a montré ses grandes capacités d’organisation lors des championnats masculins EUBC Elite en mai de cette année. Le soutien du gouvernement, l’accessibilité et le processus de visa simplifié ont aidé le pays à gagner », a déclaré le président de l’IBA, Umar Kremlev.

La sélection des villes hôtes pour les événements de boxe en 2023 a également été discutée lors de la réunion du conseil d’administration, qui comprenait une présentation par la Fédération espagnole de boxe sur les progrès vers les Championnats du monde de boxe jeunesse IBA 2022 à Alicante.

“Il y a un vif intérêt de la part des fédérations nationales bien qualifiées pour accueillir ces événements, ce qui souligne leur confiance dans l’avenir de l’IBA”, a ajouté Kremlev. « Une grande quantité de réflexion et de détails est consacrée au processus de sélection de nos hôtes, et nous pensons que ces villes offrent le meilleur environnement pour nos athlètes pour concourir et pour nos officiels dans lesquels travailler. J’ai hâte d’en discuter plus avant avec des collègues de le Congrès extraordinaire.

IBA a également annoncé que le prochain comité stratégique, qui inclura Kremlev, verra de nouveaux membres sélectionnés selon une carte de compétences soigneusement élaborée, conçue pour identifier les candidats les plus éligibles. Le processus de recrutement sera également rouvert aux candidats de l’Océanie afin d’assurer une bonne représentation continentale.

L’une des principales priorités d’IBA au cours de l’année écoulée a été d’améliorer l’intégrité sportive des événements de boxe. Les conclusions et les recommandations du professeur McLaren ont été et continueront d’être importantes pour le développement d’IBA dans ce domaine.

Comme l’a souligné le professeur McLaren, il existe encore des problèmes liés à la manipulation des tableaux de bord des juges lors des tournois nationaux et continentaux. Les améliorations apportées au Règlement technique renforceront le contrôle d’IBA sur ces événements.

Alors que le niveau d’intégrité sportive aux Championnats du monde est beaucoup plus élevé, l’IBA évalue toujours de nouvelles réglementations pour développer davantage le processus de sélection des juges et des arbitres.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.