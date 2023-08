L’IATA appelle le gouvernement mexicain à rechercher des alternatives aux réductions de vols proposées à l’aéroport de Mexico

L’Association du transport aérien international (IATA) a exhorté mercredi le gouvernement mexicain à prendre des mesures alternatives à son projet d’annoncer des réductions de vols à l’aéroport international de Mexico (AICM).

L’IATA a déclaré dans une déclaration à Reuters qu’elle ne pouvait accepter « aucune décision unilatérale et non coordonnée » qui entraverait la connectivité.

« Compte tenu de l’impact que cette mesure pourrait avoir sur les passagers, la connectivité aérienne et le tourisme, nous espérons que les autorités envisageront des alternatives », a indiqué l’IATA.

Alors que les vols ont été réduits dans le passé, le gouvernement mexicain n’a pas encore annoncé de nouvelles réductions dans l’aéroport le plus fréquenté d’Amérique latine.

Les autorités ont déjà limité les vols à l’aéroport pour tenter de réduire la saturation de l’espace aérien de la capitale.

Le directeur de l’AICM, Carlos Velazquez, a déclaré à Reuters plus tôt ce mois-ci que des réductions de vols étaient envisagées, entre autres mesures.

Le ministère mexicain des Transports n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires.

L’année dernière, le Mexique a décidé de diversifier son espace aérien autour de la capitale, en ouvrant l’aéroport international Felipe Angeles (AIFA) au nord de Mexico et en revenant à l’aéroport largement oublié de Toluca, à l’ouest de la ville.

Cependant, ces deux aéroports ne transportent encore qu’une fraction du trafic observé à l’AICM.

Le gouvernement est de plus en plus intervenu auprès de l’AICM depuis qu’il a statué plus tôt cette année par décret que les compagnies aériennes de fret devaient cesser leurs activités à partir du hub.

Peter Cerda, directeur régional de l’IATA, a averti que toute décision de réduire la capacité de l’AICM doit être prise par le biais de « processus collaboratifs et ouverts entre toutes les parties prenantes ».

La chambre mexicaine du transport aérien, CANAERO, a déclaré plus tôt dans la semaine que le secteur n’avait pas été consulté lors des récentes discussions concernant d’éventuelles réductions de vols.

Au lieu de supprimer les vols, la plateforme vieillissante a besoin « de toute urgence » de fonds destinés à effectuer des réparations, a indiqué la chambre.

Alors que la taxe d’utilisation de l’aéroport de l’AICM est l’une des plus élevées d’Amérique latine, les fonds servent à rembourser quelque 4,2 milliards de dollars d’obligations en cours pour l’aéroport de Texcoco annulé et partiellement construit, destiné à alléger le trafic à l’AICM.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a annulé le projet après son élection, le qualifiant de trop coûteux et entaché de corruption.

Lopez Obrador a plutôt décidé de convertir une base militaire située à la périphérie nord de la ville en AIFA.