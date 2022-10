Lianne Sanderson appelle la Football Association pour l’omission et l’erreur de nom de Wembley | Nouvelles du football

L’ancienne Lionne Lianne Sanderson pense que la FA “l’a oubliée” ainsi que d’autres anciens joueurs anglais, appelant l’instance dirigeante dans un message émouvant sur les réseaux sociaux.

L’attaquante Sanderson a remporté 50 sélections pour son pays, mais ne faisait pas partie du grand groupe d’anciennes joueuses qui ont défilé à la mi-temps lors de la victoire 2-1 de l’Angleterre contre les États-Unis à Wembley vendredi soir.

L’experte de 34 ans s’est rendue sur Twitter samedi, affirmant qu’elle n’avait pas reçu d’invitation et notant que son nom avait été mal orthographié dans le programme de la journée.

Elle a écrit: “À ce stade, je ne peux pas dire que je suis surprise. Tout ce que je peux dire, c’est que j’en ai marre de la douleur que les abus systématiques m’ont causée au fil des ans. Ils m’ont oubliée avant et plusieurs fois avant cela et la nuit dernière était juste une autre

“Toutes les anciennes Lionnes ont été invitées à Wembley hier soir, ont eu de nombreux souvenirs de leur temps à jouer pour l’Angleterre, dont je suis heureux pour elles, surtout après avoir soulevé cette question au Parlement il y a quatre ans.

“Quand on me demande ce que la FA peut faire? Ma réponse, ne donnez pas l’impression aux anciens joueurs qu’ils sont oubliés et je ne parlais pas de moi. Beaucoup d’anciens joueurs ont le sentiment d’avoir joué pour l’Angleterre.

L'ancienne internationale anglaise Lianne Sanderson a déclaré à Sky Sports News la semaine dernière que la sous-représentation ethnique diversifiée restait un problème dans le football féminin et féminin d'élite en Angleterre.



“Maintenant, regardez tout le monde a été invité à accepter [sic] moi. Ça a du sens. J’ai pris ma retraite parce qu’un sport que j’aimais tant ne me montrait pas l’amour en retour. Ce sont quelques-unes des raisons.

Sanderson a été sélectionné 50 fois par l’Angleterre





“Ensuite, pour épeler mal mon nom dans le programme et sur grand écran, ils ont oublié ma 50e sélection. Alors laissez-moi au moins quelques moments pour être fier. J’ai moi-même créé une carrière dans les médias, sans aide ni aide de la part de quiconque après avoir été ostracisé pour avoir dit la vérité et je continuerai à le faire.

“Je suis heureux que tous mes anciens coéquipiers aient apprécié leur soirée, ça me rend heureux. Mais cela m’a encore une fois bouleversé. Merci à ceux qui continuent de me soutenir. Mon cercle est serré.”

Manisha Tailor MBE affirme que davantage de travail doit être fait pour rendre le football féminin et féminin d'élite plus représentatif de la nation.



La FA a annoncé son intention d’accueillir d’anciennes Lionnes au match américain début septembre pour célébrer le 50e anniversaire du premier match officiel des femmes d’Angleterre, les invitations étant l’aboutissement d’un projet de recherche qui avait pris plusieurs années à compiler.

Alors que le nom de Sanderson était correctement orthographié dans une liste de tous les joueurs anglais identifiés à ce jour, il est mal orthographié dans un article mettant en évidence les 12 meilleurs talents transatlantiques de l’histoire de l’Angleterre et des États-Unis.

Un porte-parole de la FA a déclaré samedi soir: “Nous sommes désolés. Nous avons invité Lianne, ainsi que plus de 200 anciens joueurs, aux célébrations d’hier soir, mais elle ne l’a pas reçu. Nous avons été en contact avec ses représentants pour expliquer. Nous avons également excusez-moi pour la faute d’orthographe de son nom dans le programme. Avec 50 sélections, Lianne est une grande anglaise et mérite toute la reconnaissance pour le service qu’elle a rendu à l’équipe nationale.”