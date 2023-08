Liam Smith veut une revanche contre Canelo Alvarez : « Même si j’ai été arrêté, j’ai adoré chaque partie du combat » | Nouvelles de boxe

Liam Smith a une grande revanche à venir et il en accueillerait une autre, contre Canelo Alvarez, également par la suite.

Le 2 septembre, en direct sur Billetterie Sky SportsSmith combat Chris Eubank Jr. Il espère qu’une deuxième victoire consécutive contre l’un des plus grands noms de la division des poids moyens pourrait lui ouvrir la voie à une revanche contre Alvarez.

Après tout, Jermell Charlo passe du statut de super-welter pour défier la superstar mexicaine pour ses titres des super-moyens le 30 septembre.

Eleanor Roper et John Dennen de Sky Sports News réfléchissent à la première conférence de presse pour Smith contre Eubank II.



Smith a combattu Alvarez en 2016 lorsque le Liverpudlian était champion du monde WBO et qu’ils étaient tous deux super-welters.

Canelo l’a arrêté au loin, mais c’est une revanche que le Britannique apprécierait toujours.

« Je pense que tout le monde sait que je le ferais. C’était un combat que j’adorais », a-t-il déclaré. Sports aériens. « C’était un combat qui était mon type de combat. J’ai adoré, même si j’ai été arrêté au neuvième, j’ai adoré chaque partie du combat.

« J’ai aussi eu des moments dans le combat. Ce n’est pas comme si je ne pouvais pas toucher Canelo. Il était là pour être touché et j’ai réussi suffisamment de tirs, mais je n’étais tout simplement pas assez grand et assez fort. Mais bien sûr, je le ferais. prend ça. »

Charlo est peut-être le champion incontesté des 154 livres, mais Smith s’attend à ce qu’Alvarez le batte : « Je pense juste que Canelo est trop bon pour lui dans tous les domaines et Canelo gagne bien celui-là. »

Il n’est pas convaincu que le grand Mexicain soit en déclin, même si Alvarez a été largement battu par Dmitry Bivol chez les mi-lourds l’année dernière.

Image:

Liam Smith célèbre sa victoire de janvier contre Chris Eubank Jr





« Je pense qu’il a perdu le combat contre Bivol parce qu’il a fait un pas de trop. Je pense aussi qu’il a négligé Bivol, pour être tout à fait honnête avec vous », a déclaré Smith.

« Tout d’un coup, Bivol est désormais ‘le meilleur mi-lourd au monde’. Mais avant le combat contre Canelo, il ne l’était pas. [Artur] Beterbiev. Les gens oublient que Bivol était qualifié de champion du monde faible alors qu’il se débattait avec [Craig] « Araignée » Richards.

« Tout cela aurait pu être une méthode de folie qui lui a valu le combat contre Canelo et il a battu Canelo, et il a battu Canelo. Mais je pense aussi que Canelo a négligé Bivol. »

Smith s’est maintenant établi chez les poids moyens grâce à sa performance dominante contre Eubank Jr lors de leur premier combat. Smith est convaincu qu’une performance similaire le préparera à des combats plus importants à long terme.

« J’ai déjà combattu Canelo alors [people might] Je pense que je n’aurai plus jamais ce combat », a-t-il déclaré. « Indépendamment de Canelo, je veux juste me lancer à nouveau dans de grands combats dont les gens parlent. Je me battrais contre Charlo, je me battrais contre le frère de Charlo [Jermall, the WBC middleweight champion] Je combattrais n’importe qui. »

« Je ne sais pas quoi [titles are] va devenir vacant. Mais je dois aussi me concentrer sur ce combat et partir de là. »

Image:

Canelo Alvarez affrontera Jermell Charlo le 30 septembre





Smith ne peut pas se permettre de faire preuve de complaisance, malgré sa confiance dans ce deuxième combat contre Eubank.

Il a l’intention de « rester professionnel, de garder mon esprit sur ce que je veux faire pour le reste de ma carrière et de ne pas me retrouver coincé contre quelqu’un que je connais si je me présente correctement avec mon esprit sur le travail que je bats ».

« Je veux me lancer dans des combats plus importants que celui-ci, gagner plus d’argent que cela et me battre à nouveau pour un titre mondial et toutes ces choses découlent d’une autre victoire », a-t-il poursuivi.

« Il s’agit donc simplement de rester concentré et de garder l’esprit concentré sur le travail. »

Il pense que ses précédents combats avec Canelo l’ont aidé contre Eubank en janvier.

« Juste l’expérience d’être à ce niveau. C’est le sommet. C’est le summum. Vous prenez des petits morceaux dont vous ne vous rendez même pas compte », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il suffit de me regarder contre Chris Eubank Jr. Je pense que cela parle de lui-même. Je me suis embrassé toute la nuit. Je m’en suis délecté. Chris avait l’air d’être promené dans une cellule de prison. »

