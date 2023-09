Liam Smith « télécharge des données » comme Vasiliy Lomachenko | « Chris Eubank Jr va le lui mettre ! » | Nouvelles de boxe

Nous avons demandé à des observateurs experts du sport et des deux combattants de détailler les aspects tactiques, physiques et mentaux qui seront en jeu lors du deuxième combat entre Liam Smith et Chris Eubank Jr.

Récidive ou vengeance, telle est la question qui se pose cette semaine. Si le match revanche entre Liam Smith et Chris Eubank Jr suit le même schéma que leur premier combat, le premier sera bien content.

Lorsqu’ils ont boxé en janvier, Smith a terminé son rival en seulement quatre rounds. Même Eubank Jr reconnaît qu’il doit changer s’il veut éviter ce résultat.

Sa préparation pour un départ est différente pour le match revanche, qui sera diffusé en direct Billetterie Sky Sports ce samedi.

Eubank Jr a passé son camp d’entraînement à Las Vegas pour ce combat et a rejoint Brian « BoMac » McIntyre, l’entraîneur de la star livre pour livre Terence Crawford.

Son promoteur Kalle Sauerland l’a observé à l’entraînement. « Il avait l’air génial. Il a l’air encore mieux maintenant. Il a une configuration extrêmement professionnelle là-bas, le virage va être un virage très traditionnel, ce qu’il n’a jamais vraiment eu auparavant », a déclaré Sauerland. Sports aériens.

« ‘BoMac’ vient avec toute une équipe », a-t-il expliqué. « Probablement la première fois depuis sa courte période avec Adam Booth qu’il a vraiment cette configuration.

« Il ne s’agit pas de revenir en arrière et d’apprendre les ficelles du métier dès le premier jour. Il s’agit d’avoir cette configuration dans le camp et dans la préparation du combat. »

Où Chris Eubank Jr peut-il gagner le combat ?

Plus important encore, si Eubank Jr veut gagner, il a besoin de nouvelles tactiques et que son entraîneur le dote d’un nouveau plan de jeu auquel il adhère, même sous la pression la plus extrême.

L’ancien challenger pour le titre mondial et expert en boxe Matthew Macklin a déclaré Sports aériens: « Je pense que s’il essaie d’envoyer Liam d’un point de vue à long terme, comme il l’a fait un peu la première fois, je pense que ce serait une erreur.

« Je pense qu’Eubank est un meilleur combattant que boxeur. Liam est très rusé, un combattant très intelligent. Je pense que la meilleure chance d’Eubank est de faire en sorte que le physique compte pour lui dans son combat. Il est naturellement le plus grand gars.

« Il a toujours fait preuve d’un grand athlétisme et d’une grande endurance. Je pense qu’il devrait faire en sorte que ces choses comptent dans ce combat. Je ne pense pas qu’il va déjouer Liam. Je pense qu’il peut peut-être le surpasser physiquement.

« Si vous regardez les avantages par lesquels il devrait avoir un avantage sur Liam, c’est son physique. »

Reculer, même pour utiliser sa portée plus longue, était une erreur.

« Il boxe à distance et Liam a l’élan nécessaire, [Eubank] se fait rattraper à la fin des tirs. Vous êtes frappé avec beaucoup de puissance », a expliqué Macklin.

« Quand vous êtes de près, vous êtes vraiment en sécurité. Gardez vos coudes rentrés, il est dans un endroit relativement sûr. »

Sauerland s’attend certainement à voir Eubank Jr aux avant-postes.

« Je pense qu’il doit y aller et faire un numéro sur lui. Il doit le lui mettre. Je pense que quiconque connaît Junior, c’est ce qu’il fait, il en jette des tas. [of punches] Nous n’allons pas assister à un combat qui prend du temps à s’échauffer samedi soir, cela va être cuisant à partir du moment où ils entreront sur ce ring », a-t-il déclaré.

Il pense que cela entraînera Smith dans le genre de combat dont Eubank a besoin.

« Smith pensera qu’il peut à nouveau le sortir de là de la même manière. Pourquoi pas ? Pourquoi ne penserait-il pas cela ? » » dit Sauerland.

« Il s’agit de Junior boxant son style et de l’imposer. »

Liam Smith doit-il s’adapter ?

Smith est un professionnel chevronné. Il est difficile de voir la complaisance comme un problème pour lui. Mais Eubank pourrait le surprendre.

« Vous devez essayer d’être mentalement préparé aux différentes issues d’un combat », a déclaré Macklin. « Je pense que si Eubank sortait et s’enfonçait, plantait ses pieds et faisait un compromis tout de suite, tombait littéralement, partons en guerre, je pense que cela pourrait être un peu une surprise.

« Ils [Smith’s team] Je pense probablement : j’y arriverai en descendant, je vais le décomposer, par rounds, coups de corps, économiser de l’énergie, le faire travailler.

« Mais je pense que si Eubank sort, impose un rythme soutenu, en fait un combat physique dès le départ, alors je pense que cela pourrait vous surprendre mentalement si vous ne vous y attendiez pas. »

George Groves, l’ancien champion du monde qui a battu Eubank Jr, a déclaré : « Personne dans l’industrie n’avait prédit que Liam Smith passerait par Eubank comme il l’a fait. Dès qu’il a eu du succès, il a éliminé Eubank.

« La question se pose automatiquement : qu’est-ce qui n’a pas fonctionné pour Eubank ? » il a continué.

« Habituellement, quand une revanche arrive, vous revenez en arrière et vous voulez vraiment évaluer le premier combat, ce qui n’a pas fonctionné. Il est difficile de mettre le doigt dessus. Parce que personne n’a jamais fait ça à Eubank auparavant. Il a toujours été connu pour avoir un un très bon menton, un moteur fantastique, une bonne vitesse de main. Vous vous demandez s’il s’est trompé de camp ?

« Ou est-ce que Smith vient de réussir ce tir parfait qui vient de faire complètement s’effondrer Eubank? »

Si Eubank Jr est différent pour le match revanche, comme il est capable de l’être, Smith est aussi un combattant qui sait s’adapter.

Joe Gallagher, l’ancien entraîneur de Liverpudlian, a déclaré : « Les gens accordent beaucoup de crédit à [Vasiliy] Lomachenko pour avoir téléchargé des données, mais tout le temps, Liam Smith est dans ce ring avec vous, mentalement et psychologiquement, il télécharge des données. Regarder ce que vous faites. Comment tu réagis aux choses. »

Il a montré lors du premier combat à quel point il pouvait utiliser cette information.

À qui le poids favorise-t-il ?

Eubank Jr est l’homme le plus grand. Liam Smith était essentiellement un super-welter de carrière pesant jusqu’à 160 livres pour leur premier combat.

En revanche, Eubank Jr était le poids moyen établi, qui avait auparavant combattu jusqu’au super-moyen.

La division devrait alors être avantageuse pour Eubank Jr.

Mais Shane McGuigan, l’entraîneur qui a entraîné Groves à le battre, ne voit pas les choses de cette façon. Il pense que 160 livres « est un poids contre nature pour un homme de 33 ans en fin de carrière. Cela favorise un homme qui est à l’aise avec ce poids ».

« Tenir un tir est toujours préférable lorsque vous avez plus d’épaisseur autour de vous », a poursuivi McGuigan. « En vous faisant bouillir, en redescendant votre corps à la fin de votre carrière, votre résistance aux coups disparaît.

« Je pense qu’il est trop gros pour son poids. Je pense qu’il doit atteindre 168 livres. »

L’apparence de chaque homme sur la balance vendredi sera une indication de la façon dont il a gagné du poids – un autre facteur crucial lorsqu’il s’agit du combat lui-même.

Le premier combat affectera-t-il leur état d’esprit ?

L’élément le plus révélateur pourrait bien être l’aspect mental de cette compétition.

« Au plus haut niveau, c’est toujours une question de mental et de physique. La boxe a aussi cet élément émotionnel parce que vous êtes des combattants qui se frappent », a déclaré Groves.

« Je pense qu’Eubank a parfois simplement évité l’aspect mental. Il a toujours été très résilient mentalement. Il a toujours essayé de paraître au moins aussi très fort mentalement.

« En vieillissant, j’en étais coupable aussi, tu baisses ta garde et tu trahis [more] ».

Eubank Jr a déjà perdu, mais lors de ses défaites précédentes, il a su exploiter différents éléments pour un confort psychologique. Contre Billy Joe Saunders, il pouvait voir comment il s’était comporté dans la seconde moitié du combat, contre Groves comment il avait terminé le combat.

Mais McGuigan a noté : « Vraiment, il ne peut pas réfléchir avec confiance à quoi que ce soit de ce premier combat.

« Liam Smith qui est à l’aise, ne perd pas, mais affronte », a poursuivi McGuigan. « Il a boxé quelqu’un comme [Jaime] Munguia et Canelo ont rebondi et avaient toujours ce pur venin en lui et cette envie de continuer à se battre.

« Ce sont des questions qui [Eubank] il va falloir essayer de répondre. »

Il n’a pas non plus eu longtemps pour établir une relation de confiance avec sa nouvelle équipe de coin. « Maintenant, il doit remettre toute sa carrière entre les mains de ce gars, dans une certaine mesure. Cette pression est forte », a déclaré Groves.

Grâce à ses deux combats avec Carl Froch, Groves sait qu’il est difficile de s’entraîner pour le même adversaire lors de combats consécutifs, même si, comme Smith, vous êtes extrêmement confiant après le premier combat.

« Se préparer pour le même gars est difficile. C’est éprouvant mentalement parce que vous pourriez vivre les mêmes choses que vous avez traversées encore et encore. Vous pourriez vous demander ce que j’ai fait de bien ou de mal la dernière fois », a-t-il déclaré.

« Aucun des deux ne peut se permettre une erreur », a déclaré Groves. « C’est pareil pour Smith, à ce stade de sa carrière, il ne peut pas vraiment se permettre une perte. »

Une chose qu’ils ont en commun est qu’une défaite maintenant, pour l’un ou l’autre, serait un désastre. Ce type de pression peut amener n’importe quel combattant, vainqueur ou vaincu, Smith ou Eubank Jr, à changer également.

