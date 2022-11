Liam Smith s’engage à exposer les “vulnérabilités” de Chris Eubank Jr | “J’attrape le bon coup et je peux blesser n’importe qui” | Nouvelles de boxe

Liam Smith est convaincu que son affrontement avec Chris Eubank Jr ne peut qu’aboutir à une collision explosive, et qu’il lui offrira une victoire mémorable.

Smith est un ancien champion du monde qui passe au poids moyen pour affronter son rival britannique à l’AO Arena de Manchester le 21 janvier.

“Je suis excité à ce sujet”, a déclaré Smith Sports du ciel. “Je sais que ça ne peut être rien d’autre qu’un bon combat et c’est un combat dans lequel j’ai énormément confiance.

Image:

Liam Smith s’attend à ce que le combat d’Eubank prenne feu et l’accueille à bras ouverts (Photos : Lawrence Lustig/BOXXER)





“Je pense juste que j’ai battu Chris Eubank Jr, cela me cimentera comme un grand nom de la boxe britannique. Je suis extrêmement confiant de le faire.”

Smith pense que le style de boxe d’Eubank a changé sous l’influence de Roy Jones, la légende de la boxe qui l’a entraîné. Mais il est catégorique sur le fait qu’une fois qu’ils auront tous les deux commencé à échanger des coups, Eubank ne pourra pas résister à l’envie d’avancer et de s’engager directement.

C’est exactement le type de combat que veut l’homme de Liverpool.

“Sur le plan du style, il est à son meilleur quand il se bat avec des gens et il essaie de montrer sa forme physique et il a un bon menton. Il est à son meilleur dans ce sens et je sens que je suis à mon meilleur dans ce sens aussi , quand je viens me disputer avec quelqu’un et que j’essaie de marcher ou de briser quelqu’un”, a déclaré Smith.

“L’accent sera mis sur Chris essayant de boxer comme Roy l’a fait boxer. J’ai l’impression de capitaliser là-dessus toute la journée”, a poursuivi Smith. “[Then] il ne peut que revenir à ce qu’il aime et ce qu’il sait et c’est venir se battre.

“Je pense que le combat ne peut que revenir à cela, puis une fois qu’il reviendra à cela, il va prendre feu et je l’accueillerai à bras ouverts.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nous revenons sur certains des combats exceptionnels de Liam Smith.



Smith croit que peu importe si Eubank se bat sur le pied avant ou le pied arrière, il le punira.

“Je l’évalue dans une certaine mesure, mais je sais qu’il va être un combat difficile pour tout le monde à cause de ce qu’il apporte. C’est un bon athlète, il est fort, il est en forme. Je pense qu’il a beaucoup de vulnérabilités à son jeu que je peut capitaliser », a-t-il dit.

“Avec des gants de 10 onces, je décroche le bon coup sur le menton de n’importe qui, je suis convaincu que je peux blesser n’importe qui. Chris Eubank Jr n’est pas différent. Il a un bon menton mais n’importe qui peut être assommé.”

La victoire dans ce combat serait l’un des plus grands moments de la carrière de Smith, pour des raisons professionnelles autant que personnelles.

“En tant que personne, il n’est pas vraiment ma tasse de thé, d’après ce qu’il me montre”, a déclaré Smith. “Dès que nos noms ont commencé à être liés, j’en ai parlé. J’ai pensé à tirer, si on me propose ce combat, je le prendrai.

“Il n’y a rien de mieux qu’une rivalité nationale et une poussière domestique. Quand vous avez deux grands noms, il n’y a rien de mieux que la montée en puissance.

Image:

Liam Smith dit avoir vu des faiblesses chez Chris Eubank Jr





“C’est un combat massif pour moi et ça va être un combat massif dans la boxe britannique.”

Plutôt que de se battre à un poids attrape, Smith passe du super-welter au poids moyen pour ce combat.

Cette concession devrait favoriser Eubank, le plus grand homme. Mais Smith y voit un aveu de faiblesse.

“J’aurais aimé que ce soit 159, 158 livres. Mais vous avez vu la grosse puanteur avec le truc de 157 livres avec Conor Benn [for the fight that fell through] et je savais que je n’allais jamais le faire tomber aussi bas”, a déclaré Smith.

“Mais je sais aussi qu’avec la peur et le côté douteux de leur part, ils ne vont pas me combattre à 157 ou 158 livres, ils ne me combattront même pas à 159 livres. Ils savent qu’ils se battent. Ils savent leur faiblesse dans le combat aussi. Donc ils ne vont pas me donner d’avantage parce qu’ils savent qu’ils sont dans un combat cette fois.

“Je pense qu’il me respecte”, a-t-il ajouté. « Il serait stupide de ne pas le faire.

“J’ai pris ça à mes conditions, quand je serai prêt et je serai prêt pour le 21 janvier.”