Liam Smith se réjouit du futur combat avec Janibek Alimkhanuly: « Je suis désespéré d’être à nouveau champion du monde » | Nouvelles de boxe

Liam Smith est déterminé à répéter une victoire sur Chris Eubank Jr lors de leur match revanche du 1er juillet, puis à se battre pour un deuxième titre mondial.

Smith de Liverpool, ancien détenteur de la ceinture des super-welters WBO, aspire à devenir double champion du monde.

Il serait prêt à défier le formidable champion WBO des poids moyens du Kazakhstan, Janibek Alimkhanuly, qui combat Steven Butler aux premières heures de dimanche matin en direct sur Sports du ciel.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Eleanor Roper et John Dennen de Sky Sports News réfléchissent à la première conférence de presse de Smith contre Eubank 2



« Il n’est pas vraiment à haut risque, mais peu récompensé car la récompense est son titre mondial », a déclaré Smith. Sports du ciel.

« Le combat contre Denzel Bentley a apporté [Alimkhanuly] sur une cheville, mais toujours un très bon combat. Je le connais depuis un moment, je l’ai regardé aux Jeux olympiques, je l’ai vu battre [Anthony] Fowler aux Jeux olympiques. Il n’a encore eu que 13 combats, un bon combattant. »

Son objectif ultime est ce deuxième titre mondial. « Si je suis ravi, je ne reste pas assis ici à penser: ‘Wow, je suis l’homme, tout le monde s’extasie sur moi.’ C’est comme ça », a-t-il expliqué.

« L’une des parties qui me dégoûte – pourquoi je veux être à nouveau champion du monde – le titre mondial a été remporté et probablement mis au-dessus du panier de lavage. Je n’aimais tout simplement pas être champion du monde.

« Je ne savais pas à quel point c’était important. C’est pourquoi je suis désespéré, j’aimerais être à nouveau champion du monde. Parce que j’en chérirais chaque instant. Je sais ce que cela signifie.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Chris Eubank Jr a admis que sa « carrière est en jeu » lors du match revanche contre son rival britannique Liam Smith le samedi 1er juillet



« C’est ce que j’aimerais. »

Une deuxième victoire sur Eubank, lorsqu’ils se battent le 1er juillet en direct sur Billetterie Sky Sportsconfirmerait Smith comme un poids moyen de classe mondiale.

« J’ai été le meilleur 154lbs [boxer] en Grande-Bretagne depuis je ne sais combien d’années maintenant. Je suis maintenant aussi le meilleur des 160 livres », a déclaré Smith.

« Je vais juste continuer à prouver les points dans ce qui est sous mon contrôle. Je combats Chris, je vais prouver un point – je suis un meilleur combattant que Chris. Je sens que maintenant les gens vont pleinement s’en rendre compte.

« Beaucoup de gens auraient pu penser que j’étais un meilleur combattant que lui, mais pensaient peut-être que Chris gagnerait parce qu’il était de poids moyen », a-t-il poursuivi.

« J’allais au poids moyen, il était classé comme un gros poids moyen. Cela aurait pu être le choix de beaucoup de gens. Mais maintenant, les gens savent – peu importe que je sois assez grand pour ça, je peux aussi le blesser complètement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Adam Azim prédit que Liam « Beefy » Smith battra à nouveau Eubank Jr



« Vous avez lancé un sondage maintenant ‘Qui gagne ce combat?’ Je pense que ce serait 80-20 moi sur les pourcentages. »

Il doit cependant battre Eubank Jr pour se mettre dans le cadre d’un autre tir au titre mondial, que ce soit au poids moyen ou l’oblige à revenir au super-welter.

« Je l’ai battu, je suis dans une bonne position. Parce que cela ne me fait aucun mal. Je vais battre Chris dans le match revanche maintenant, aucune instance dirigeante ne me laissera tomber dans aucun classement », a déclaré Smith.

« La WBO m’a maintenant transféré au n ° 2 [at middleweight] et mettre Golovkin en tant que n ° 1, donc je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. J’ai battu Chris, je resterai probablement [in line to be] obligatoire là-bas.

« Je suis aussi obligatoire pour le WBC 154lb Liam Smith welcomes future fight with Janibek Alimkhanuly: ‘I’m desperate to be world champion again’ | Boxing News. Le WBC obligatoire pourrait être le prochain en ligne à 154 livres.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Chris Eubank Jr dit que Liam Smith a décroché un coup de poing « une fois dans sa vie » alors qu’il a subi une défaite au quatrième tour face à son rival britannique à Manchester



« J’ai juste besoin de me concentrer sur Chris. J’ai encore battu Chris, je suis assis dans une bonne position. »

Il a insisté, avec une confiance claire dans sa voix: « J’ai battu Chris une fois, je le battrai deux fois. »

S’il obtient une autre finition spectaculaire, il sera une menace pour l’élite, à 160 ou 154 livres.

« Il ne pourra même pas me toucher »

Alimkhanuly défend son titre ce week-end à la Stockton Arena en Californie face au Canadien Steven Butler, en direct sur Sports du ciel.

Il menace une performance plus dominante que lors de son dernier combat contre le Britannique Denzel Bentley.

« Je me suis très bien préparé pour ce combat. Je ne veux pas simplement défendre mon titre. Je veux unifier les titres », a déclaré Alimkhanuly.

« Lors de mon dernier combat, j’ai combattu les 12 rounds et j’avais l’impression qu’il manquait quelque chose. Nous avons donc ajouté un nouvel entraîneur de conditionnement physique, et il m’a beaucoup aidé. J’ai eu une très bonne préparation. J’aime vraiment travailler avec Buddy. McGirt à Brickhouse Boxing.

Image:

Regardez Janibek Alimkhanuly contre Steven Butler en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Action à partir de 2 heures du matin dimanche matin





« J’ai trouvé un nouvel entraîneur de conditionnement parce que je comprends que cela m’aidera à grandir. Si vous continuez à faire les mêmes choses, vous resterez au même endroit. Je voulais grandir.

« Je voulais combattre Jermall Charlo. Je voulais combattre Erislandy Lara. Pour ce faire, je savais que je devais faire des changements. »

Butler a averti que regarder d’autres combats était un risque. « Il fera une grosse erreur s’il essaie de penser au-delà de moi. Je veux l’assommer. Je veux la ceinture. C’est tout », a-t-il déclaré.

« J’ai beaucoup appris. J’ai commencé la boxe quand j’avais 11 ans. J’ai 27 ans maintenant. Donc, j’ai beaucoup d’expérience derrière moi. Quand je mettrai tout cela ensemble samedi soir, je vais choquer le monde.

Image:

Alimkhanuly et Butler s’affrontent (Photo : Mikey Williams/Top Rank)





« Cela signifie beaucoup pour moi. C’est un rêve devenu réalité. Nous avons travaillé longtemps pour cette chance au titre », a-t-il ajouté.

« Je n’ai peur de personne. J’ai pris des risques toute ma vie. Janibek est un bon boxeur. Je n’ai rien de mal à dire sur lui. Mais nous avons travaillé dur dans ce camp d’entraînement. J’ai travaillé dur toute ma vie pour ce combat. »

Mais Alimkhanuly a conclu : « En tant que combattant, je le respecte vraiment parce qu’il dit ce qu’il pense. Mais je vais lui montrer que non seulement il ne pourra pas m’assommer, mais il ne pourra même pas toucher moi. »

Regardez Janibek Alimkhanuly contre Steven Butler en direct sur Événement principal de Sky Sports et Sky Sports Action à partir de 2h le dimanche matin.