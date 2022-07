Liam Smith revient contre le dangereux puncheur Hassan Mwakinyo à Liverpool le 3 septembre en direct sur Sky Sports | Nouvelles de boxe

Liam Smith revient à Liverpool pour une confrontation à haut risque contre le dangereux puncheur Hassan Mwakinyo le 3 septembre, en direct sur Sky Sports.

Le Merseysider peut se rapprocher d’un combat pour le titre mondial des super-welters avec une victoire sur Mwakinyo après sa victoire impitoyable contre Jessie Vargas au Madison Square Garden de New York plus tôt cette année.

Mais Mwakinyo visera une autre énorme ville natale bouleversée après que le Tanzanien a bombardé Sam Eggington en seulement deux manches à Birmingham en 2018.

Invaincu depuis lors, Mwakinyo a récemment arrêté l’ancien champion du monde unifié Julius Indongo en septembre dernier.

Image:

Liam Smith peut se rapprocher d’un combat pour le titre mondial





Actuellement classé dans le top cinq par trois des principaux organismes de sanction de la boxe, l’ancien champion WBO Smith est maintenant prêt à remporter un deuxième titre mondial au sein de l’écurie BOXXER.

Deux des meilleurs poids lourds légers du Royaume-Uni s’affronteront dans le combat de soutien principal lorsque “Super” Dan Azeez fera la première défense de sa ceinture britannique contre Shakan Pitters après avoir remporté la ceinture avec un arrêt impressionnant de Hosea Burton.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dan Azeez a montré son pouvoir destructeur contre Reece Cartwright



L’un des jeunes talents les plus en vogue de la boxe, Adam ‘The Assassin’ Azim, fera la première défense de son titre WBC Youth. Azim a terminé ses quatre derniers combats à l’intérieur de la distance, démolissant le plus récemment son adversaire européen expérimenté Anthony Loffett en seulement 66 secondes.

Amir Khan, qui est devenu champion du monde à seulement 22 ans, était aux premières loges pour assister à cette victoire en juin et a fait l’éloge du jeune percutant, prédisant que le joueur de 20 ans pourrait devenir champion du monde encore plus tôt que il l’a fait lui-même.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Amir Khan a donné quelques conseils à Adam Azim après son superbe arrêt au premier tour d’Anthony Loffett.



Une confrontation des poids super-moyens est sur les cartes lorsque le médaillé des Jeux du Commonwealth 2018 John Docherty vient d’Ecosse pour affronter le Brésilien Diego ‘Dynamite’ Costa.

Costa, basé à Manchester, est largement considéré comme l’un des combattants les plus évités de la division, mais Doherty n’a aucun scrupule à l’affronter, mettant en place ce qui sera certainement une bataille non-stop entre deux combattants qui reculent rarement.

Et un autre affrontement puissant est prévu lorsque Nathan Quarless, de Liverpool, fait face à l’homme de Middlesbrough Michael Webster dans un concours de poids lourds qui voit les deux espoirs mettre leur record invaincu en jeu.

La sensation sikh dirigée par Amir-Khan, Tal Singh, fera également ses débuts professionnels lors de cet événement après avoir échangé Liverpool contre Las Vegas pour s’entraîner dans les rangs professionnels.

Image:

La carrière de Tal Singh est guidée par Amir Khan





Deux autres Liverpudlians apparaissant sur la carte sont Paddy Lacey qui a remporté la victoire en moins de 45 secondes lors de son dernier combat, et Frankie Stringer, 21 ans, qui a disputé son deuxième combat professionnel après des débuts réussis en avril.

Ben Shalom, PDG et fondateur de BOXXER, a déclaré : « Nous avons été ravis de signer Liam Smith, il n’y a donc pas de meilleur endroit pour qu’il fasse ses débuts avec nous que dans sa ville natale de Liverpool. Liam est un homme en mission. veut remporter un deuxième titre mondial et il y a de gros combats à venir.

“Après avoir remporté un arrêt décisif contre Jessie Vargas à l’emblématique Madison Square Garden en avril et de retour à la M&S Bank Arena, où il a arrêté son rival de derby Anthony Fowler en octobre dernier, Liam est vraiment dans la meilleure forme de sa vie. Ce combat sera être le retour parfait à Sky contre un puncheur dangereux éprouvé.Une autre grande performance préparera Liam pour un titre mondial et des combats potentiels au box-office.

Image:

Liam Smith a signé un nouvel accord promotionnel avec Boxxer





“Les fans de Merseyside seront ravis avec une carte très empilée. De nombreux initiés de la boxe sont ravis de voir l’actuel champion britannique Dan Azeez et l’ancien champion Shakan Pitters entrer en collision. Et l’homme qui a capté l’attention de tous les fans de combat cette année sera également à l’affiche, alors qu’Adam Azim monte sur le ring. Adam a excellé dans tous les combats jusqu’à présent et il est en train de devenir la superstar que nous croyons tous qu’il deviendra.

“Il a remporté des arrêts au premier tour lors de ses deux derniers combats – et je sais qu’il aura faim pour réussir un triplé lors de sa première défense du titre WBC Youth World. J’ai hâte.”

Adam Smith, responsable du développement de la boxe chez Sky Sports, a déclaré, “Nous sommes très heureux d’avoir Liam Smith de retour sur Sky Sports et en tête d’affiche d’une énorme carte dans la fantastique ville de combat de Liverpool alors que nous lançons ce qui sera une saison d’automne incroyable et pleine d’action. Un deuxième titre mondial est ce que Liam veut et ayant vu la faim en lui, je ne doute pas qu’il y parviendra, donc j’ai hâte de voir de grands combats pour Liam Smith alors qu’il fait ce voyage vers son deuxième titre mondial avec BOXXER et Sky Sports.

“Il y a de grands combats sur cette carte de Liverpool – l’affrontement du championnat britannique des poids légers et lourds entre Dan Azeez et Shakan Pitters sera électrique, et chaque fois que je vois Adam Azim se battre, j’ai l’impression de regarder l’émergence d’un futur tout C’est une carte gigantesque pour le Merseyside début septembre et j’ai hâte d’entendre cette foule de Liverpool quand Liam Smith se rendra sur le ring.

D’autres combats pour cette énorme nuit de boxe dans le Merseyside seront annoncés dans un proche avenir.

Visite Boxxer.com dès aujourd’hui et inscrivez-vous à la prévente exclusive pour être en première ligne pour les meilleures places aux meilleurs prix.