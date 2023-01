Liam Smith: Je vais battre Chris Eubank Jr, puis nous pourrons prendre le match revanche à Anfield et je le battrai à nouveau | Nouvelles de boxe

Liam Smith savoure sa confrontation avec Chris Eubank Jr, le premier combat majeur de 2023.

Smith et Eubank Jr s’affronteront le 21 janvier à l’AO Arena de Manchester, en direct sur Billetterie Sky Sports.

C’est un combat que Smith, malgré les avantages d’Eubank en termes de taille et de poids, croit fermement qu’il va gagner.

“Si je prenais ce combat pour une autre raison que je pense avoir battu Chris, j’aurais pris ce combat en décembre – je ne vais pas lutter pour gagner 160 livres. J’aurais pris ce combat, pris mon chèque et rentré à la maison », a déclaré Smith.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Amir Khan pense que l’expérience jouera un grand rôle lorsque Liam Smith affrontera Chris Eubank Jr



“J’ai pris ce combat quand je suis prêt à 100% parce que je sais que je vais battre Chris. Je vais battre Chris à nouveau dans le match revanche s’il le veut.”

Il y a une clause de revanche dans leur contrat. Si Smith de Liverpool est victorieux et qu’Eubank appelle au match revanche, un deuxième combat entre les deux sera encore plus important.

Smith pense qu’il pourrait faire la une du stade d’Anfield dans sa ville natale.

“Je pense que oui à cause de l’atmosphère et du buzz que nous allons avoir à Manchester et je pense que ce sera de retour ici dans le Nord-Ouest. Je pense qu’Anfield supplie pour un combat. Donc je pense que si c’est assez bien alors nous pouvons le ramener à Anfield”, a-t-il déclaré.

“Je suis sûr à 100% de battre Chris Eubank Jr et si quoi que ce soit, j’aurai probablement la possibilité de rester au poids moyen, de revenir à 154 livres si [the world] les titres deviennent vacants ou quoi que ce soit.

“J’ai bien l’intention de battre Chris. Cela ne nuira à aucun de mes classements, cela ne me fera pas reculer de la position dans laquelle je suis. Je pense que je vais battre Chris et nous verrons comment l’image se déroule .”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Liam Smith admet qu’il “aurait du mal” à faire face à une défaite contre Chris Eubank Jr – The Gloves Are Off arrive bientôt sur Sky Sports !



Smith n’est passé au poids moyen que lors de son dernier combat, tandis qu’Eubank Jr a passé sa carrière à opérer à 160 et même 168 livres.

Mais Smith n’est pas troublé par tout avantage qui pourrait sembler donner à son adversaire.

“Je parie chaque centime, peu importe ce que vous voulez, je serai plus lourd que Chris Eubank sur le ring”, a déclaré Smith.

“Chris a le type de corps où il a du mal à perdre [weight] et n’en met pas beaucoup. Il marche probablement autour de six, sept, huit livres de plus que son poids et monte peut-être sur le ring de la même manière. Met probablement sept, huit livres, peut-être un peu plus à partir de 160 livres.

“Ne soyez pas dupe. Il n’est pas [a super-middleweight]. Regardez-le de côté. Il a la largeur d’une tasse”, a poursuivi Smith.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Liam Smith dit que les leçons qu’il a apprises lors de sa défaite par TKO en neuf rounds contre Canelo Alvarez l’aideront dans sa confrontation avec Chris Eubank Jr le 21 janvier.



“C’est pourquoi je n’ai eu aucun problème avec ce combat, quel que soit son poids. Je sais que je suis assez grand et assez solide moi-même. Je sais que Chris le sait. Nous nous sommes battus donc il n’est pas idiot.”

Ce qui donne à Smith une telle confiance, c’est sa foi en ses propres compétences en boxe.

“Je pense que c’est un bon athlète en forme qui a un très, très bon menton”, a noté Smith.

Mais il a déclaré: “Si Chris était un combattant de 154 livres et que la taille n’était pas impliquée et que ce match était fait – qui gagne? Je pense que si vous demandez aux gens de le retirer dans ce sens, je pense qu’à côté de la taille, je fais tout mieux que Chris, fondamentaux, variété.

“Je suis extrêmement confiant, quelle que soit la manière dont se déroulera le combat, tant que je serai en forme et prêt, je battra Chris Eubank.”

Les billets sont en vente dès maintenant sur Boxxer.com