Liam Smith étourdit Chris Eubank Jr avec un arrêt au quatrième tour

Liam Smith a arrêté Chris Eubank Jr avec une autorité brutale et clinique au quatrième tour de leur concours de poids moyen à Manchester samedi soir. Sa victoire décisive, après un combat initialement compétitif et intrigant, a réglé l’animosité qui couvait entre les deux hommes et a valu à Smith le droit de s’engager dans des combats beaucoup plus prestigieux. Alors qu’aucun titre n’était en jeu dans cette confrontation nationale entre deux féroces rivaux locaux, Smith savait qu’une quatrième défaite lors de son 37e combat aurait été dévastatrice pour ses perspectives d’avenir. Eubank Jr, qui a un an de moins à 33 ans, avait l’air hébété et frappé sous les poings percutants de Smith.

Épinglé dans son propre coin au début de la manche étonnamment décisive, Eubank Jr a été pris par une rafale floue de coups qui ont abouti à un crochet gauche et un droit de menottes qui l’ont envoyé s’effondrer sur la toile. Il était sur ses hanches, son gant droit essayant désespérément de saisir les cordes pour pouvoir se remettre sur ses pieds. Quand il a réussi à se relever, Eubank Jr a titubé ivre vers l’arbitre, Victor Laughlin, mais il était clairement blessé et confus. Il écarta les mains, d’un air interrogateur, tandis que Laughlin comptait. C’était comme s’il demandait à l’arbitre pourquoi il criait encore : “Six… sept… huit.”

Mais ce décompte était loin d’être assez long pour que la tête d’Eubank Jr se dégage. Smith l’a déchiré et même si aucun des coups de poing ne semblait particulièrement dommageable, Eubank Jr était sous le choc. Il est redescendu dans un tas désordonné et Laughlin est intervenu à juste titre pour le sauver. La réalité de sa défaite a soudainement semblé déclencher Eubank dans un futile acte de défi. Il a poussé l’arbitre et a couru malencontreusement vers Smith comme s’il voulait continuer à se battre. Smith s’est retourné pour se défendre mais ses propres cornermen ont sauté dans le ring pour sauver Eubank Jr de lui-même.

Un gonflement horrible a commencé à se développer visiblement sous son œil droit alors qu’Eubank était ramené dans son coin. La fin a été bouleversante pour un homme qui, bien qu’il ait perdu deux de ses 34 combats précédents, n’avait jamais semblé en danger d’être abandonné. Il y a dix jours, il m’a vanté sa « mâchoire de fer » qu’il prétendait avoir « héritée de mon vieux ». Mais même Eubank Sr a été gravement blessé dans les dernières étapes de sa carrière et son fils devrait envisager son avenir très attentivement.

Smith a généralement fait campagne au super-welter – une division en dessous d’un poids moyen authentique à Eubank Jr. Mais il a terminé dans un style dominant dans ce combat à la croisée des chemins pour les deux hommes. L’impressionnant Smith, ses cheveux gris démentant la verve et la force de ses coups de poing, avait été testé au troisième tour lorsqu’une série d’uppercuts secoués d’Eubank Jr a atterri. Il semblait qu’Eubank Jr, qui avait boxé froidement derrière son jab pointu lors des deux premiers rounds, commençait à prendre le contrôle après que la première explosion d’agressivité de Smith ait attiré l’attention.

Liam Smith montre sa joie après avoir battu Chris Eubank Jr. Photographie : Alex Livesey/Getty Images

Il y avait eu beaucoup d’aiguille entre les combattants dans l’accumulation et Smith a réagi stupidement à la pesée de jeudi lorsqu’il a eu recours à l’homophobie. Eubank Jr a répondu avec une certaine classe lors de la pesée du lendemain où il portait un brassard arc-en-ciel et a montré pourquoi il était devenu un peu plus populaire après des années d’être rejeté comme un boxeur froid et arrogant dont les pouvoirs de gagner de l’argent étaient directement liés à son le statut de père en tant qu’ancien champion du monde.

Mais cette défaite écrasante – à la suite de défaites précédentes contre de très bons combattants à Billy Joe Saunders et George Groves – devrait mettre fin à toute illusion persistante selon laquelle il peut égaler son père en devenant champion du monde. Eubank Jr m’a également dit récemment qu’il s’inquiétait des dommages au cerveau que la boxe peut causer et on ne peut donc qu’espérer qu’il accepte de vivre le reste de sa vie du bon côté des cordes.

Eubank Sr a pris sa retraite de la boxe à l’âge de 32 ans et son fils de 33 ans ferait bien de suivre son exemple. Il est cependant probable qu’Eubank Jr continuera à se battre car il reste l’un des plus grands noms de la boxe britannique.

Il avait été une victime relativement innocente de la controverse entourant l’annulation de son précédent combat prévu contre Conor Benn en octobre dernier. Benn avait été testé positif au clomifène, un médicament améliorant les performances qui stimule la testostérone chez les hommes, mais Eubank Jr était si désireux de se battre qu’il a accepté d’entrer sur le ring, malgré le fait qu’il devait réduire une quantité dangereuse de poids pour atteindre la limite de poids de 157 lb pour leur concours fabriqué mais ridiculement lucratif. Il admet que cela aurait été une parodie si le combat avait eu lieu et il a rapidement accepté le sérieux défi de Smith – un combattant plus grand et beaucoup plus expérimenté que Benn. L’impact de cette perte de poids et le chaos autour d’un incident honteux dans la boxe britannique ont peut-être fait des ravages sur Eubank Jr.

Mais rien de tout cela ne devrait diminuer la qualité de la performance de Smith. Il se bat professionnellement depuis 2008 et il est entré dans ce combat avec un plan de match intelligent et une volonté de fer. Smith peut tirer une profonde satisfaction de sa victoire frissonnante à Manchester et anticiper des jours de paie bien plus importants et des batailles importantes dans l’année à venir. Les fortunes contrastées de Smith et Eubank Jr, deux hommes si disparates, n’auraient pas pu paraître plus sombres à la fin violente d’une nuit tumultueuse à Manchester.