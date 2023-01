Liam Smith élimine Chris Eubank Jr avec une spectaculaire élimination directe au quatrième tour à Manchester | Nouvelles de boxe

Liam Smith a deux fois fustigé Chris Eubank sur la toile et a terminé leur combat en quatre rounds étonnants à la Manchester Arena.

Après un troisième tour dominant d’Eubank, Smith est sorti des pièges au quatrième, terrassant son adversaire pour la première fois 45 secondes après le début du tour.

Eubank a été gravement blessé et Smith l’a abattu une deuxième fois en quelques secondes, l’arbitre s’élançant pour s’arrêter alors même qu’Eubank tentait de se battre.

Liam Smith entre pour applaudir avant son grand combat PPV contre Chris Eubank Jr.



La longue rivalité de Smith avec Eubank Jr remonte à plus de sept ans à une série de séances d’entraînement âprement disputées.

Cela a laissé l’homme de Liverpool convaincu qu’il était le meilleur combattant, même une fois qu’il était passé au poids moyen. Ces suggestions ont été impérieusement rejetées par Eubank Jr, ne faisant qu’enrager davantage l’ancienne liste de titres WBO.

Malgré la préparation agitée de ce concours, Smith était le favori de la foule alors qu’il entrait dans une Manchester Arena bruyante, bondée de 18 000 personnes.

C’était un cadre dont il avait rêvé, une étape qui lui a donné la chance de prouver s’il pouvait retrouver son statut précédent de champion du monde une fois de plus.

Pourtant, imperturbable face à l’atmosphère hostile, Eubank a laissé Smith attendre longtemps sur le ring alors qu’il avançait, s’est avancé sur le tablier du ring et a regardé vers l’arène, avant de sauter facilement par-dessus la corde supérieure à la manière de son célèbre père. .

Chris Eubank Jr a semblé imperturbable par l’accueil tapageur qu’il a reçu lors de son ringwalk à la Manchester Arena



Smith, représentant sa propre dynastie de boxeurs, est l’un des quatre frères qui ont tous remporté des titres britanniques, tous défiés pour des titres mondiaux et dont deux ont déjà été champions du monde.

Sa fierté et potentiellement son avenir de boxeur étaient en jeu dans ce combat. Mais il a répondu à toutes les questions qu’Eubank lui avait posées avec cette fin extraordinaire.

Smith n’était pas censé être le perforateur puissant dans ce combat particulier. Il était cependant un finisseur impitoyable.

Histoire du combat

Pour commencer, Eubank a doublé son jab, puis a jeté ce gauche au corps. Smith s’avança avec ses gants levés. Il a lancé son droit au corps. Mais en entrant à nouveau, un coup de poing à la tête le fit rougir.

Smith n’a cependant pas donné trop d’ouvertures. Eubank a été actif lors de ce premier tour, lâchant ses mains mais a généralement fait peu d’erreurs, ne recevant que des coups d’œil alors que sa droite creusait à nouveau le corps.

Image:

Eubank repousse Smith





Le corner de Smith a appelé à une “pression éclairée” et il l’a fournie au deuxième tour. En arrivant, il a quand même glissé une combinaison de trois coups et a frappé du droit à la tête d’Eubank. Smith a fait lancer Eubank mais ne l’a pas trop laissé atterrir.

Eubank est donc parti, cherchant à boxer, mais concédant du terrain.

Smith a esquivé un crochet gauche sauvage et a repris son approche du pied avant. Eubank a cassé son jab, gardant Smith à l’écart et l’a coupé avec une droite, avant d’apporter ensuite des uppercuts dangereux avec sa main arrière. Ces uppercuts ont été un nouvel ajout crucial à son travail au troisième tour. Ils ont balancé cela autour de lui et tout d’un coup, il a semblé prendre fermement le combat en main.

Image:

Liam Smith jette sa droite dans Eubank





Mais Smith a tout changé au quatrième tour. Il a soutenu Eubank dans un coin et a déchargé une combinaison. Se connectant fort, il a assommé Eubank et l’a lourdement laissé tomber sur la toile.

C’était une combinaison habilement exécutée, un uppercut gauche suivi d’un crochet gauche sauvage.

Eubank s’est élevé courageusement mais était instable et une droite l’a immédiatement repoussé.

Image:

Smith se détourne avec Eubank dans le coin





Il s’est levé à nouveau, essayant de percuter les bras de l’arbitre par instinct maintenant, mais Victor Loughlin ne l’a pas laissé subir d’autres dégâts, le mettant fin à 1:09 du quatrième tour.

Ce qu’ils ont dit

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Liam Smith dit que les gens se sont trop emportés avec le menton de Chris Eubank Jr et qu’il savait qu’il était assez bon pour l’assommer.



Liam Smith a déclaré: “Je ne sais pas si c’était un coup ou une accumulation, mais je vous l’ai dit toute la semaine.

“Beaucoup de choses ont été faites à partir du grand menton de Chris, j’ai un bon menton, mais il y a beaucoup de combattants avec de meilleurs mentons qui ont été éliminés dans le passé.

“Je te l’ai dit toute la semaine, ne sois pas surpris, personne ne peut être blessé.”

Image:

Chris Eubank Jr et Liam Smith après le combat





Chris Eubank Jr a déclaré : “Félicitations à lui. Il m’a rattrapé avec un superbe tir.

“L’accumulation était l’accumulation, c’est devenu un peu moche à la fin. Je l’ai regretté. Je te respecte, je respecte ta famille, je l’ai toujours fait.

“Si les fans veulent voir un match revanche, nous pouvons le faire à Anfield.

“Un grand respect, mec.”