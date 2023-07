Liam Smith contre Chris Eubank Jr: Liverpudlian admet que le match revanche à Manchester pourrait signifier la fin pour les deux combattants | Nouvelles de boxe

Liam Smith a déclaré que le perdant de son match revanche très attendu avec Chris Eubank Jr à l’AO Arena de Manchester le 2 septembre devrait prendre sa retraite.

Smith a arrêté Eubank Jnr au début du quatrième tour lorsque la paire de poids moyens s’est rencontrée en janvier, mais il a révélé qu’il arrêterait de se battre après sa prochaine défaite.

Le Liverpudlian a également suggéré qu’Eubank, 33 ans, raccroche les gants s’il est vaincu, mais a plaisanté en disant que l’ego de son rival l’empêcherait de s’éloigner du sport.

Parler à Sports du cielSmith, qui aura 35 ans la semaine prochaine, a déclaré : « La défaite n’est pas une option. Je l’ai déjà dit dans le passé, ma prochaine défaite sera probablement la dernière, alors voici votre réponse.

« Il vient de subir une défaite par arrêt. Je prédis probablement qu’il subira également une autre défaite par arrêt, puis c’est à Chris et à son équipe, mais à 33 ans, perdre deux fois contre moi, est-ce que ses ambitions d’être toujours champion du monde sont tout à fait réalistes? Probablement pas.

Dans des images inédites de leur prochain épisode « Gloves Are Off », Chris Eubank Jr dit à Liam Smith qu’il est toujours un meilleur boxeur malgré la perte du premier combat



« Je pense qu’il en aurait probablement fini après ça, mais avec Chris et son ego, ce n’est peut-être pas le cas. »

Le match revanche, qui sera en direct sur Billetterie Sky Sports, se produira à la troisième fois de demander après les blessures de Smith a vu le combat reporté deux fois au cours de l’été. Mais Smith est convaincu qu’il est maintenant en pleine forme.

Il a déclaré: « Je suis complètement guéri et je suis de retour au gymnase à plein temps. Le 2 septembre n’est pas trop loin et j’ai hâte d’y être et je l’ai déjà dit, j’ai hâte de gratter cette démangeaison.

« Je fais tout bien dans le gymnase. Je suis un meilleur combattant que Chris Eubank Jr. Je l’ai prouvé la dernière fois et je le prouverai encore. »

Pour Eubank Jr, un coup de rédemption fait signe et une autre nuit déterminante dans sa carrière après que ses aspirations au titre aient reçu un coup dur lors de leur rencontre initiale, qui, selon lui, a été arrêtée trop tôt.

Smith a répondu en disant: « C’est juste Chris typique. Je pense que Chris est le seul homme, y compris sa propre équipe, qui pense que l’arbitre était responsable de cet arrêt. Je pense que le combat aurait pu être arrêté au premier renversement et personne n’aurait eu de plaintes.

« Parce que Chris a activé la clause de revanche, il doit trouver une sorte d’explication pour le premier combat.

« Il a un point à prouver à beaucoup de gens et il a un point à prouver à lui-même parce qu’il doit changer le résultat du premier combat, mais je suis massivement convaincu que ce sera le même résultat tant que le Liam Smith d’autrefois se présentera.

Eubank Jr a admis que sa « carrière est en jeu » lors du match revanche contre son rival britannique Smith



Smith a révélé que sa blessure au dos était la seule chose qui l’empêchait de se présenter pour le match revanche à l’AO Arena en septembre.

« Tant que je suis guéri, j’ai une bonne équipe autour de moi qui s’assure que je m’entraîne correctement. Ils s’assurent que je suis dessus », a-t-il déclaré.

Smith a rappelé sa défaite controversée aux points contre Magomed Kurbanov en Russie il y a deux ans comme un énorme revers, mais il nourrit toujours l’espoir de redevenir champion du monde.

Il a ajouté: « Probablement depuis que j’ai subi cette défaite en Russie, qui n’était probablement pas censée être une défaite, j’ai pensé » ma prochaine défaite sera la dernière « et [particularly] à l’âge que j’ai. J’ai l’ambition d’être à nouveau champion du monde et de perdre contre quelqu’un en cours de route, ce qui n’est pas pour un titre mondial, cela fait un titre mondial à des millions de kilomètres donc je vais juste me concentrer sur moi-même. »

Regardez Smith vs Eubank II en direct sur Sky Sports Box Office le 2 septembre. Les billets seront mis en vente le mardi 25 juillet. Inscrivez-vous sur Boxxer.com pour un accès exclusif.