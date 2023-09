Liam Smith contre Chris Eubank Jr II : prédictions des experts en boxe avant la grande revanche à Manchester | Nouvelles de boxe

Nous avons demandé à des experts de la boxe et à des personnalités proches des camps leurs pronostics avant le match revanche de Liam Smith contre Chris Eubank Jr ce soir en direct sur Billetterie Sky Sports.

Ricky Hatton (légende de la boxe britannique) :

Liam Smith est aguerri au combat, il a l’expérience. Chris avait ses succès au début du premier combat, ça se passait plutôt bien. Mais Liam l’a mis dans le coin, a soutenu son attaque et l’a fait sortir de là.

Mais je ne pense pas que ce soit une fatalité. Je pense que celui-ci sera beaucoup plus proche et Liam doit s’en rendre compte.

Il doit se préparer à une guerre cette fois.

La légende de la boxe britannique Ricky Hatton pense qu'un Chris Eubank Jr plus lourd permettra un meilleur combat lors de son match revanche contre Liam Smith.



Adam Azim (super-léger montant) :

Liam Smith est sorti et a obtenu le KO et pas seulement le KO, il l’a mis KO avec style. Lorsqu’il se releva, il ne savait pas où il était. J’ai l’impression que ce combat est plus intéressant maintenant parce que Chris Eubank a changé d’entraîneur.

Lors du dernier combat, je suis presque sûr qu’il essayait de faire le style Roy Jones Jr, où il a simplement reculé. Il n’est pas venu une seule fois. J’ai l’impression que pour ce combat, il va essayer d’être devant.

J’ai l’impression que Liam Smith pourrait à nouveau l’arrêter. Je me rapproche de Liam Smith. Il pourrait gagner aux points ou obtenir un KO spectaculaire.

Il l’a déjà fait, personne n’avait fait ça à Chris Eubank.

Adam Azim est d'humeur confiante avant son affrontement avec Aram Fanyan à Manchester – un combat qu'il dédie à son défunt grand-père



Denzel Bentley (champion britannique des poids moyens) :

Liam Smith va tout simplement être trop confiant. Il va être détendu. Il sait qu’il peut l’assommer. Smith ne précipite pas son travail et n’a pas l’air stupide. Smith est toujours calme et possède une bonne sélection de coups.

Je ne peux pas dire si c’est un KO ou des points, mais je pense qu’il va lui faire mal. Je pense Forgeron gagne à nouveau.

Avant leur match revanche du 2 septembre, le deuxième épisode de Behind The Ropes retrace les préparatifs et la préparation du deuxième affrontement titanesque de Liam Smith avec Chris Eubank Jr.



Scott Welch (ancien champion britannique) :

Eubank Jr a été rattrapé par un tir, n’a pas pu s’en remettre et c’était fini aussi vite. Ai-je donné à Liam une grande chance de gagner ? Non. Ai-je été choqué? Oui. Est-ce que je pense qu’il peut recommencer ? À cause de la façon dont cela s’est produit, il pourra probablement recommencer. Est-ce que je pense qu’il le fera ? Non, je pense que dans une bagarre de chiens, mon argent serait sur Eubank.

Je pense qu’il doit en faire un combat de chiens. Je ne pense pas qu’il va sortir et boxer.

Ce sera très intéressant à voir.

Les meilleures batailles verbales entre Liam Smith et Chris Eubank Jr avant leur match revanche à Manchester le 2 septembre, en direct sur Sky Sports Box Office



Kalle Sauerland (promoteur Eubank):

Je m’attends à Eubank Jr. pour gagner avec style. Je pense qu’il doit y aller et faire un numéro sur lui. Il doit le lui mettre. Je pense que tous ceux qui connaissent Junior savent que c’est ce qu’il fait, il lance des grappes [of punches].

Nous n’allons pas assister à un combat qui prend du temps à s’échauffer samedi soir, cela va être cuisant à partir du moment où ils entreront sur ce ring.

Avant la revanche très attendue de ce week-end entre Liam Smith et Chris Eubank Jr, découvrez quelques-unes des meilleures revanches britanniques ayant eu lieu sur Sky Sports.



Shane McGuigan (Meilleur entraîneur):

Je pense que c’est un combat très difficile à gagner pour Eubank. Vraiment, il ne peut pas réfléchir avec confiance à quoi que ce soit de ce premier combat.

Vous avez besoin d’un ou deux combats entre les deux, si vous êtes éliminé, en combattant le même gars qui vous a assommé. C’est mon avis.

Liam Smith tard, de milieu à tard, je dirais, je pense qu’il y parviendra. Je pense qu’Eubank est trop gros pour son poids. Je pense qu’il doit aller à 168 livres.

Chris Eubank Jr a mis fin à toute question sur une éventuelle deuxième défaite contre Liam Smith et a déclaré qu'il n'était pas le « méchant » de leur match revanche.



Harlem Eubank (Cousin qui a été au camp d’entraînement) :

C’était génial de le voir dans une structure de formation complète. Il n’y avait pas de place à l’erreur.

Tout était coché. Je n’ai jamais vu Chris comme ça auparavant. À chaque séance, il était à l’heure. Tôt, voire quoi que ce soit.

Je ne l’ai jamais vu se réveiller à 8h du matin [for training]. Tout était comme ça devrait être pour un homme qui vient se venger.

La structure qu’ils lui ont donnée est, je pense, tout ce dont il avait besoin pour être lui-même, être tenace, être furieux, être explosif et être le normal. Chris Eubank Jr. que nous savons. Je pense que c’est suffisant pour venir faire une déclaration et se venger.

C’est son caractère, c’est ce qu’il est, c’est en lui.

Je pense que ça va être explosif. Il l’a dans le réservoir pour tenir la distance. Je pense qu’il a aussi le potentiel d’arrêter Liam. Il a parcouru tout le terrain pour ce combat et je suis ravi de le voir faire le show.

Harlem Eubank pense que son cousin Chris Eubank Jr a pris la sage décision de changer d'entraîneur pour Brian 'BoMac' McIntyre, avant son match revanche avec Liam Smith.



Joe Gallagher (ancien entraîneur de Smith) :

Eubank doit y aller et faire de son mieux. Mais il n’est pas meilleur que Liam Smith au combat et il n’est pas meilleur que Liam en boxe.

Les gens attribuent beaucoup de mérite à (Vasiliy) Lomachenko pour avoir téléchargé des données, mais tout le temps, Liam Smith est dans ce ring avec vous, mentalement et psychologiquement, il télécharge des données. Regarder ce que vous faites, comment vous réagissez aux choses.

S'exprimant après la pesée, Liam Smith a déclaré qu'il reprendrait là où il s'était arrêté et qu'il était confiant à 100% de pouvoir battre à nouveau Chris Eubank Jr lorsqu'ils s'affronteront samedi soir.



Marcus Morrison (ancien adversaire d’Eubank) :

Je ne pensais pas que le premier combat se déroulerait comme ça. Je pense que beaucoup de gens diraient la même chose. Je pense Liam Smith il y a un arrêt mais je pense qu’il est tard cette fois, peut-être aux neuvième ou dixième tours.

Je pense qu’il devra peut-être affronter une petite tempête au début, à laquelle il sera préparé et qu’il verra probablement venir. Je pense qu’Eubank va commencer vite et essayer d’imposer son autorité dans le combat. Mais au fur et à mesure que les rounds arrivent, je vois Liam prendre le relais et le sortir de là vers la fin du combat.

Écoutez l'échange tendu entre Liam Smith et Chris Eubank Jr lors de leur face-à-face en conférence de presse



Spencer Oliver (ancien champion d’Europe) :

C’était très concluant la première fois. Oui, Eubank a eu un peu de succès au troisième tour, mais Liam Smith donne notoirement ces premiers tours en examinant son adversaire, à la recherche des ouvertures avant de commencer à tendre des pièges. C’est exactement ce qu’il a fait.

Je trouve très difficile de voir comment Eubank peut inverser la tendance, même si je pense qu’il fait mieux cette fois et que cela pourrait même éventuellement rapporter des points, mais je pense qu’il n’y a toujours qu’un seul gagnant et c’est Liam Smith pour moi.

