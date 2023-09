Liam Smith contre Chris Eubank Jr II : Comment faire face à un KO façonne les combattants de différentes manières | Nouvelles de boxe

En janvier, quelque chose est arrivé à Chris Eubank Jr qu’il n’aurait jamais cru pouvoir arriver. Il s’est blessé, est tombé et s’est arrêté.

Il ne voulait pas s’arrêter, mais l’arbitre Victor Loughlin, dont le rôle est de sauver les combattants de leur propre courage, ne lui a donné aucune option.

La façon dont les boxeurs réagissent à une défaite par arrêt est fascinante. Encore plus s’il s’agit de leur première défaite par arrêt, et encore plus s’ils reviennent directement avec la même personne qui leur a infligé la défaite, et encore plus s’ils ont toujours été catégoriques sur le fait qu’il n’y avait tout simplement pas d’adversaire capable de le faire. d’une telle chose.

C’est la situation dans laquelle se trouve Eubank et c’est une situation difficile.

Il sait désormais qu’il peut être blessé. Même si cela aura été une prise de conscience qui donne à réfléchir, prendre conscience de sa propre mortalité pugilistique, même à ce stade avancé de sa carrière, cela pourrait être une bonne chose.

J’en ai beaucoup parlé aux combattants récemment. Carl Froch, David Haye, Tony Bellew, Ricky Hatton, Matt Macklin, Jamie Moore et Johnny Nelson ont tous été heureux de discuter d’un sujet qu’ils n’auraient peut-être pas abordé lorsqu’ils boxaient. À savoir leur attitude face à la défaite, et pas n’importe quelle défaite ancienne, mais plus particulièrement à une défaite par arrêt ou par élimination directe.

On pourrait penser que Froch, vieux menton de granit lui-même, qui n’a jamais été arrêté, ou Haye, une figure semblable à Eubank en termes de niveau de confiance en soi qu’il dégageait, auraient écarté la perspective de cet ultime et des plus dévastateurs. le renversement sportif comme étant quelque chose qui pourrait arriver aux autres mais pas à eux.

Mais vous auriez tort. Ce qu’eux et les autres avaient en commun, c’était l’acceptation que cela pouvait très certainement leur arriver, que cela pouvait arriver à n’importe qui. Ils restaient totalement déterminés à ce que cela n’arrive pas à chaque fois qu’ils montaient les marches jusqu’au ring, mais ils avaient accepté que cela puisse se produire.

J’ai eu du mal à comprendre, si je suis honnête. Cela semblait aller à l’encontre de tous les mantras de positivité qui m’avaient toujours semblé sous-tendre l’existence même d’un athlète.

Mais, comme ils me l’ont expliqué, reconnaître une réalité aussi dure comme une possibilité n’était pas une chose négative, pas pour eux. Pour eux, le déni était bien plus dangereux. Parce que l’impensable et l’impossible ne sont pas la même chose et refuser de penser à quelque chose, même de le contempler, même brièvement, peut engendrer la complaisance et ainsi conduire à un désastre, surtout en boxe.

De plus, si l’impensable se produit, vous n’êtes pas aussi équipé pour en gérer l’impact que vous le seriez si vous vous étiez permis d’y penser, de l’envisager comme une possibilité.

Ainsi, s’il est vrai que la manière dont Eubank a subi la défaite lors de sa première rencontre avec Smith pourrait le rendre craintif ou hésitant – et cela a eu cet effet sur de nombreux combattants au fil des années – il pourrait également trouver cela libérateur, aussi étrange que cela puisse paraître.

Ne vous y trompez pas, il aura détesté ce qui s’est passé lors du premier combat de toutes les fibres de son âme, mais il se pourrait bien qu’il ne lui ait pas été aussi difficile d’y faire face et de s’en remettre qu’il aurait pu le penser, maintenant il est n’a eu d’autre choix que de le faire.

Si tel est le cas, nous pourrions avoir une sacrée bagarre samedi. Il avait la même apparence et le même son qu’il l’a toujours fait lors des séances d’entraînement, notre premier aperçu de la semaine de combat de nos principaux participants, mais nous ne saurons s’il l’est ou non que lorsque la cloche sonnera.

Smith était censé être le dernier aux entraînements, c’était son droit comme prénom sur la carte de combat, mais en raison du retard de son partenaire de danse, il a décidé de ne pas attendre, a sauté sur le ring et lui a souri. grâce à du shadowboxing, j’ai fait quelques interviews puis j’ai disparu.

Je suppose que c’est un homme qui, autant que vous puissiez l’être, est complètement à l’aise avec les réalités du concours et ce depuis longtemps. En tant que jeune professionnel, il a vu ses deux frères aînés, Paul et Stephen, se retrouver du mauvais côté lors d’arrêts brutaux. Donc il a toujours su ce qui pouvait arriver, parce que si cela pouvait arriver à eux, tous deux très bons combattants, alors cela pourrait lui arriver.

Cela lui est arrivé par la suite, devant plus de 50 000 personnes dans un stade du Texas, aux mains d’un certain Saul « Canelo » Alvarez. Il s’en est remis.

Je ne dis pas que ce n’était pas difficile, je ne lui en ai jamais parlé, mais il a dû le faire parce que c’était il y a presque sept ans, et il est toujours là et en tête d’affiche des pay-per-views en plus.

Nous savons ce qui s’est passé lors de la dernière rencontre de ces deux-là, mais la nature catégorique de sa victoire n’engendrera aucune complaisance chez Smith.

Il sait que chaque nuit, tout peut arriver.

Et depuis janvier, Eubank aussi.

