Liam Smith: Chris Eubank Jr «trop égoïste» pour écouter le nouvel entraîneur Brian McIntyre | « Cela ne changera rien » | Nouvelles de boxe

Liam Smith a averti Chris Eubank Jr que son nouvel entraîneur ne pourra pas le sauver lors du match revanche du mois prochain.

Ils boxeront une deuxième fois le 2 septembre à l’AO Arena de Manchester, en direct sur Billetterie Sky Sports.

Eubank s’est désormais associé à un nouvel entraîneur, Brian ‘BoMac’ McIntyre, l’entraîneur de Terence Crawford, le combattant désormais largement considéré comme le meilleur boxeur du monde après sa victoire sur Errol Spence samedi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Eleanor Roper et John Dennen de Sky Sports News réfléchissent à la première conférence de presse de Smith contre Eubank 2



Mais Smith ne voit pas McIntyre, bien qu’il soit l’un des entraîneurs les plus titrés de la boxe, avoir un impact important sur Eubank Jr.

« Encore une fois, juste Chris étant Chris. À la recherche des noms. Si Crawford n’avait pas gagné ce week-end, aurait-il probablement encore choisi BoMac ? Peut-être pas », a déclaré Smith. Sky Sports Nouvelles.

« Mais je me fiche de savoir qui amène Chris. Chris peut avoir BoMac, Chris peut avoir Terence Crawford, le meilleur combattant du monde dans son coin. Je ne pense pas que cela aide Chris. Chris est trop égoïste pour écouter. »

Quand Eubank Jr a parlé à Sports du ciel cette semaine, il a affirmé : « Je suis très excité et je fais confiance à ces gars. Ils ont un excellent palmarès. Alors j’écoute. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Barry Jones admet qu’il a été choqué que Chris Eubank ait été assommé de manière dévastatrice lors de son premier combat avec Liam Smith et il soutient le Liverpudlian pour gagner à nouveau dans leur match revanche



Mais Smith n’est pas convaincu. « Il peut avoir les meilleurs entraîneurs du monde, les meilleurs combattants du monde dans son coin, je n’ai pas l’impression que cela fasse une différence », a-t-il déclaré.

Smith a remporté une superbe victoire en janvier lorsqu’il a stoppé Eubank en quatre rounds. Cela signifie que l’homme de Brighton devra trouver une nouvelle approche s’il veut vaincre Smith lors de leur match revanche de septembre.

« Pour être honnête, je suis moi-même intéressé, autant que vous et beaucoup d’autres personnes, de voir ce que Chris peut faire différemment de ce qu’il a fait la dernière fois », a déclaré Smith.

« Parce qu’il doit venir différemment. S’il ne vient pas différemment, le résultat est couru d’avance. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Liam Smith a confirmé qu’il était maintenant en pleine forme après une blessure mineure et est convaincu qu’il gagnera à nouveau contre Chris Eubank lors de leur match revanche en septembre.



Bien que la star de Liverpudlian ne puisse pas accepter la défaite.

« S’il vient se battre avec moi, il est là pour se faire prendre », a déclaré Smith.

« Il sait très bien que je peux vraiment le blesser en un clin d’œil. Je n’ai pas vraiment chargé ou rien sur le dernier coup et je l’ai mis au-dessus. S’il veut venir et rester dans la ligne de tir, alors tu ferais mieux de me faire rater.

« S’il essaie de me boxer – il m’a boxé la dernière fois, il fait trop d’erreurs.

« Je regarde Chris et quand je me déshabille, peu importe comment il vient, je ne pense pas qu’il me bat. »

Ne manquez pas Smith vs Eubank II en direct sur Billetterie Sky Sports le 2 septembre.