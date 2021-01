Nous sommes désolés d’apprendre le décès de Liam Reilly de Bagatelle. Un maître-compositeur, Streets of New York, Flight of the Earl’s, Boston Rose et bien d’autres, condoléances à la famille et aux amis, Ar dheis Dé go raibh a anam …. https://t.co/d9XCl9aYqB

– Les sons Wolfe 🇮🇪 (@wolfetones) 2 janvier 2021