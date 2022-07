Liam Reardon rompt le silence après une séparation choquante de la gagnante de Love Island, Millie Court

Le vainqueur de LOVE Island, Liam Reardon, a rompu son silence après sa séparation choquante de Millie Court.

Le couple a révélé qu’il s’arrêtait mercredi, un an après avoir quitté la villa.

Liam a rompu son silence sur la séparation d’avec Millie[/caption]

Et maintenant, le beau gosse gallois s’est exprimé, partageant le post de son ancienne petite amie sur ses réseaux sociaux après que des rumeurs aient circulé alléguant qu’il aurait pu y avoir une infidélité de sa part.

Le message de Millie, que Liam a ajouté à ses histoires Instagram, disait : « Je voulais juste sauter ici pour dire encore merci à tout le monde pour votre soutien et tous vos mots vraiment gentils.

“Il m’aurait fallu des heures pour m’asseoir et répondre à chacun d’entre vous, alors sachez simplement que je vous vois, vous m’avez fait sourire lors d’une journée vraiment difficile et je vous aime tous. Je me sens tellement chanceux de vous avoir tous dans ma vie.

Elle a poursuivi: “Je voudrais également vous demander de ne pas croire tout ce que vous avez lu dans la presse ou vu sur les réseaux sociaux.

“La dernière chose que je veux, c’est que les gens disent des choses désagréables sur Liam et lui reprochent, ou vice versa, cela ne se serait pas terminé sur une bonne note comme si quelque chose s’était passé.”

Millie a ajouté: “Vivre une rupture est déjà assez difficile comme ça, et encore moins quand les gens répandent de mauvaises rumeurs qui ne sont tout simplement pas vraies.

“S’il vous plaît, rappelez-vous que nous sommes aussi des êtres humains, nous avons des sentiments et nous devons toujours, toujours être gentils. On ne sait jamais vraiment ce que quelqu’un traverse.

Les gagnants de Love Island ont confirmé la scission sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine.





Millie, 25 ans, a déclaré sur Instagram : “Salut tout le monde, pour éviter toute spéculation, Liam et moi voulions partager avec vous que nous nous sommes séparés.

“Cela a été une décision difficile et je suis dégoûté mais c’est finalement ce qui est le mieux pour nous en ce moment. Merci à chacun d’entre vous de soutenir notre relation.

“Rien n’enlèvera jamais l’expérience incroyable que nous avons partagée à Love Island et l’année dernière et je souhaite à Liam tout le meilleur dans tout ce qu’il fait.

“Nous sommes tous les deux prêts pour de nouveaux chapitres et je suis excité pour la suite. Je t’aime, Millie.

Le couple est apparu pour la dernière fois sur les réseaux sociaux il y a deux semaines, se blottissant en vacances au Portugal.