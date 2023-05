Liam Reardon de Love Island rompt enfin le silence sur le ravivage de la romance avec Millie Court après que son copain a révélé la réunion

LIAM Reardon s’est enfin exprimé après s’être remis avec Millie Court.

Le soleil a révélé le mois dernier que les gagnants de Love Island, Millie, 26 ans, et Liam, 23 ans, s’étaient réunis après leur séparation de choc.

Éclaboussure

Getty

Les gagnants de Love Island ont choqué les fans lors de leur séparation l’année dernière[/caption]

Maintenant, le beau gosse gallois a parlé de sa vie amoureuse – mais est resté timide quant à l’identité de sa petite amie.

Il a dit : « Il y a quelqu’un dans ma vie, oui. Je ne cite pas encore de noms.

S’adressant à MailOnline, Liam a ajouté: «Je les connaissais déjà de toute façon. Je viens juste de retrouver un vieil ami. Et oui, nous sortons juste ensemble depuis maintenant.

Alors que Millie et Liam semblent déterminés à garder leur romance privée cette fois-ci, sa meilleure amie et ancienne star de Love Island, Chloe Burrows, a accidentellement confirmé la réunion plus tôt cette semaine.

Chloé diffusait en direct alors qu’elle et sa copine Millie relayaient une commande à emporter chinoise par téléphone.

Un accent gallois masculin pouvait être entendu à l’autre bout de l’appel, ce qui rendait évident qu’ils disaient à Liam quelle nourriture prendre.

À un moment donné, ils lui ont même demandé s’il voulait un Coca Zero, avant que Chloé n’imite son accent.

Les fans n’ont pas tardé à souligner dans les commentaires que Chloé avait laissé échapper à propos de la romance.

« J’entends Liam, bravo pour la confirmation Chloé! » en a écrit un.

Un deuxième a ajouté: « C’est defo Liam, nous avons le même accent que nous venons de la même ville. »

« La confirmation dont nous avions tous besoin, merci Chlo! » dit un troisième.

« Vous pouvez entendre Liam en arrière-plan, ils sont de retour ensemble », a commenté un quatrième.