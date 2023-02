Liam Reardon de Love Island méconnaissable après une horrible réaction allergique à la consommation de poulet cru

La star de LOVE Island, Liam Reardon, avait l’air méconnaissable après avoir subi une horrible réaction allergique aujourd’hui.

Le jeune homme de 23 ans, qui est actuellement en vacances en Thaïlande, a réussi à manger la moitié d’un burger au poulet avant de se rendre compte qu’il était complètement cru.

Liam, qui est en vacances avec Chuggs Wallis et Aaron Francis, a ensuite eu l’air enflé et endolori – bien qu’il ait essayé de se rendre malade.

Il a dit à ses partisans: «Non, regardez mon état. Je voulais juste un hamburger, à la place je ressemble à un Welly fondu. Regardez donc les beurres.

« Ressemble à Bear Grylls quand il a été mordu par cette abeille.

Liam a ensuite montré aux fans le coupable – le poulet très cru – et a expliqué : “Ce sont nos derniers jours en Thaïlande et j’ai commandé un burger au poulet frit à l’hôtel, j’en ai mangé la moitié et j’ai réalisé qu’il était complètement cru.

« Ce n’est même pas un tout petit peu cru, c’est complètement cru. Le chef a passé une mauvaise journée et a voulu ruiner le haha ​​de quelqu’un d’autre.

Demandant de l’aide à ses partisans, la star concernée a poursuivi: “Je ne sais pas si j’ai enflé à cause du poulet cru ou parce que j’enfonçais mes doigts dans ma gorge en me forçant à être malade et que la pression m’est montée à la tête ou quelque chose comme ça.

“De toute façon, j’ai l’air horrible et je me sens nul. J’ai pris un comprimé anti-allergique et le gonflement a un peu diminué… Des conseils ?

Liam, qui a remporté l’émission de rencontres avec son désormais ex Millie Court en 2021, a ensuite fait le point et a rassuré tout le monde sur le fait qu’il allait bien après que beaucoup l’aient contacté pour lui dire qu’il devrait se rendre à l’hôpital.