Liam Reardon de Celebs Go Dating révèle un nouveau travail avec l’ancienne co-star de Love Island

La star de LOVE Island, Liam Reardon, a révélé un nouveau travail improbable – apparaître sur Instagram habillé en elfe.

L’ancien maçon, 23 ans, est apparu dans une tenue rouge et verte au travail aux côtés de l’une de ses anciennes co-stars de la villa.

Liam Reardon a surpris les fans lorsqu’il est apparu habillé en elfe[/caption]

Liam a révélé que lui et certains de ses autres amis de Love Island travaillaient pour Chuggs Wallis.

Comme les téléspectateurs avides de l’émission s’en souviendront, Chuggs dirige un empire de chapeaux de seau à succès et semble avoir enrôlé les stars pour l’aider à préparer ses commandes de Noël.

Liam a écrit: “Les trucs que Chuggs Wallis nous a fait faire . C’est une journée d’emballage Booby Buckets par les regards .”

Aaron Francis, qui est également apparu dans la série 2021, l’a aidé en arrière-plan.

Liam a gagné cette année-là aux côtés de Millie Court, mais cet été, ils ont décidé de se séparer.

Il est ensuite apparu sur Celebs Go Dating et a révélé que c’était lui qui avait initié la rupture.

La star a expliqué qu’il avait eu du mal à s’éloigner de son Pays de Galles natal pour vivre avec elle dans l’Essex dans le cadre d’un véritable complot Gavin & Stacey.

Il a déclaré aux experts Anna Williamson et Paul C Brunson: “La vie que j’ai eue n’est presque plus là. Ça a été des montagnes russes.

“Je suis passé d’une petite vie au Pays de Galles, maçon à être catapulté dans cette nouvelle vie et j’ai trouvé cela difficile.

“Vous essayez de vous donner à 100% l’un à l’autre, vous essayez de vous donner à 100%, vous essayez de vous donner à 100% à cette nouvelle vie et carrière et il est difficile de tout jongler à la fois. ”

Il a ajouté : “Pour que je l’aime, j’ai besoin de m’aimer et depuis quelques mois j’ai besoin de me retrouver un peu.

“Juste ne jamais dire jamais, à l’avenir, nous pourrions raviver.”

