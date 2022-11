Liam Reardon de Celebs Go Dating espère toujours retrouver Millie Court – affirmant qu’elle était la “meilleure petite amie”

La star de CELEBS Go Dating, Liam Reardon, a déclaré qu’il n’excluait pas une réunion romantique avec l’ex Millie Court après sa séparation plus tôt cette année.

La star de Love Island, 23 ans, a salué la beauté d’Essex, 24 ans, comme une “petite amie incroyable” et est toujours très en contact avec l’influenceur.

Liam Reardon a déclaré qu’il était toujours aux prises avec sa rupture avec Millie Court[/caption] Getty

La star galloise a déclaré qu’il ne savait pas ce que l’avenir lui réserverait en termes de réconciliation[/caption]

Discutant de leur séparation, le beau gosse gallois a déclaré que le moment n’était pas propice mais a admis qu’il ne savait pas ce que l’avenir lui réserverait en termes de réconciliation.

S’adressant exclusivement à The Sun, Liam a déclaré: “Millie est géniale, je n’ai que de bonnes choses à dire sur elle.

“Je suis un peu sorti de la piste, j’ai donc dû me remettre sur la bonne voie.

“Moi et Millie sommes toujours amis, nous parlons toujours.”

Malgré quelques bosses sur la route dans la villa, le couple a volé le cœur de la nation lors de l’émission de rencontres ITV2 et a remporté la série.

Cela a donc surpris les fans lorsqu’ils l’ont appelé plus tôt cette année et ont révélé qu’ils quittaient leur maison partagée d’Essex à 1 million de livres sterling.

Ainsi, lorsqu’on lui a demandé si le couple pourrait un jour se réconcilier à l’avenir, Liam a déclaré que la porte était toujours ouverte.

Il nous a dit lors de la soirée de lancement de Celebs Go Dating : « Je ne sais pas, vous ne savez pas ce qui va se passer dans le futur.

«Tout ce que je sais, c’est une personne adorable; elle fait une super petite amie, mais notre timing n’était pas bon pour nous.

“Alors, qui sait ce qui va se passer dans le futur.”

Il a poursuivi: “J’étais hésitant à participer à l’émission, je suis sorti d’une rupture.

“J’ai été blessé et je m’en occupe encore maintenant. Mais Anna et Paul m’ont aidé à mettre cela de côté et à me concentrer sur moi-même.

Liam a déclaré que les fans seraient surpris car ils verraient un côté plus vulnérable de lui lors de l’émission E4.

Il a déclaré: «J’ai été surpris de voir à quel point Anna et Paul se sont penchés sur vous, car ils veulent également voir votre croissance personnelle, je ne m’y attendais pas.

“C’était un peu un choc et une révélation.

“Il y a eu des moments où j’étais vulnérable et je suis devenu émotif car je ne parle pas beaucoup de mes sentiments, c’était difficile.”

Liam a déclaré que les téléspectateurs le verraient s’ouvrir sur sa dernière relation avec l’ex Millie, il a poursuivi: “Vous voyez des petits bouts, mais je n’y suis pas trop allé car je voulais respecter Milly, mais ça allait arriver à un moment donné et nous en avons parlé un peu.

