Liam Payne a déclaré qu’il souhaitait suivre les traces de Harry Styles et passer de la musique au jeu d’acteur.

La star de 27 ans en tête du classement était de plus en plus lyrique alors qu’il discutait de ses projets pour l’avenir tout en partageant ses résolutions du Nouvel An avec les fans.

Et il semble que Liam veuille prendre une feuille sur le livre de Harry de 26 ans en passant des charts au box-office – ou, à tout le moins, au petit écran.

S’ouvrant aux fans sur Instagram Stories, Liam a déclaré: «Je veux être dans American Horror Story s’ils font une autre série.

«Je veux me faire tuer dans American Horror Story – c’est ma résolution du Nouvel An.

«Je veux être quelque chose de mal.

Choisir American Horror Story n’est peut-être pas une mauvaise idée pour la pop star, car une série de musiciens ont joué des rôles dans la série télévisée d’horreur américaine créée par l’écrivain Ryan Murphy et le mari de Gwyneth Paltrow, Brad Falchuk.

La superstar de la pop Lady Gaga et la légende de la musique Stevie Nicks ont tous deux joué des rôles dans différentes saisons de la série d’anthologies.

Alors qu'une 10e série est confirmée, la production a été plongée dans le chaos en raison de la pandémie de coronavirus en cours, l'émission manquant sa date de diffusion prévue à l'automne 2020.







Trois saisons supplémentaires ont été commandées par FX qui a diffusé l’émission aux États-Unis.

L’ancien coéquipier de Liam 1D, Harry, a été salué pour son propre jeu d’acteur – des critiques impressionnantes dans le drame Dunkerque de la Seconde Guerre mondiale réalisé par Christopher Nolan.

Le chanteur tourne actuellement un drame psychologique intitulé Don’t Worry Darling, réalisé par Olivia Wilde et avec Chris Pine, Florence Pugh et Gemma Chan.