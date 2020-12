Si une chose c’est sûr, c’est ça Liam Payne a Styles Harry‘ retour.

Bien que cela fasse des années qu’ils n’étaient pas amis du groupe Une direction, Liam applaudit Harry pour être resté fidèle à son personnage. Lors d’une discussion récente avec Roman Kemp sur Les petits déjeuners de la capitalet, le chanteur de 27 ans expliqué pourquoi il mettrait Harry sur la « Nice List » cette année.

« Il ne s’est jamais vraiment perdu, même malgré tout après le groupe », a déclaré Liam, ajoutant que lui et Harry « n’avaient pas parlé pendant longtemps » après la pause du groupe en 2015. « Ensuite, je me souviens de l’avoir vu. … c’était en fait au Jingle Bell Ball, dans les coulisses pour la première fois depuis longtemps … et il est toujours le même gars qu’il était quand nous nous sommes quittés dans ce vestiaire alors que le groupe s’est arrêté un peu . «

Quand l’hôte Roman a évoqué l’histoire récente de Harry Vogue histoire de couverture – qui a suscité des réactions négatives de l’auteur Candace Owens qui a dit de « ramener les hommes virils » – Liam a félicité le chanteur de « Sign of the Times » pour la façon dont il a géré la controverse.