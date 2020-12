Après avoir laissé tomber la vidéo de son single de Noël Naughty List avec la chanteuse américaine Dixie D’Amelio hier, Liam Payne a eu des ennuis avec Stormzy avec le Père Noël.

Lors du Jingle Bell Ball de The Best Of Capital avec Barclaycard, Liam a raconté à Roman Kemp l’an dernier: «J’ai vu Stormzy et Aitch se battre pour un Dom Pérignon. Stormzy est entré dans la loge d’Aitch et a pris sa bouteille nommée.

Liste coquine, Stormzy.

Cela vient après que l’ancienne star de One Direction, 27 ans, a révélé que Noël est « différent » ces jours-ci, il est maintenant père de fils Bear.

Liam a révélé que son fils a été « un très bon garçon cette année » et a hâte de le gâter pourri.

Il a déclaré dans une collaboration avec l’expérience de Noël virtuel de Wizarding World, Deck The Great Hall: « Noël a une signification différente depuis que j’ai eu mon fils. Tout est question d’enfants.

Liam, qui est fiancé au mannequin Maya Henry, âgée de 20 ans, a envoyé une douce note virtuelle à son fils.

Il a dit: «Mon premier message de bougie de Noël flottante va être pour mon fils Bear.

« Je veux lui dire qu’il a été un très, très bon garçon cette année et j’espère que tu auras tout ce que tu veux pour Noël. »

