La star de One Direction, Liam Payne, a exprimé ses regrets d’avoir inclus un personnage de Harvey Winestein dans l’un des vidéoclips les plus visionnés du groupe.

Le chanteur de 27 ans et ses camarades de groupe Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson et l’ancien membre Zayn Malik ont ​​tous concocté le morceau de 2013 Best Song Ever.

Dans le clip vidéo du single vendu à plusieurs millions de dollars, les garçons jouent une variété de personnages.

Les crédits dans la vidéo montrent le ‘casting’ comme Niall Horan comme « Harvey, le Studio Exec », Harry Styles comme « Marcel le gars du marketing », Liam Payne comme « Leeroy le chorégraphe », Louis Tomlinson comme « Jonny, le Studio Exec » et l’ancien coéquipier Zayn Malik comme «l’assistant sexy».







(Image: WireImage)



Cependant, dans une séance de questions-réponses en ligne avec les fans cette semaine, Liam et le réalisateur vidéo Ben Winston ont confirmé que le personnage joué par Niall, 27 ans, était basé sur le producteur de films en disgrâce Harvey Weinstein, âgé de 68 ans.

S’exprimant via Instagram Live, Ben a déclaré: «Nous ne pouvions pas faire cette vidéo ces jours-ci. Nous avons basé un personnage sur Harvey Weinstein. Écoutez, c’était juste un gars célèbre. . . »

Suggérant un profond regret pour la parodie, Liam a ajouté: «Je sais, j’y pense souvent. Jésus Christ. »







(Image: Vevo / YouTube)



La vidéo voit les personnages de Niall et Louis au milieu d’une insinuation suggérée de conversations sur Angelina Jolie.

Alors que Niall, en tant que ‘Harvey’, est vu dans la vidéo en disant: «J’adore la direction!», Ordonnant à une personne hors écran de lui apporter un café et aboyant: «Hé, sage! Sortez de mon bureau!

La vidéo elle-même a été visionnée plus de 700 millions de fois, tandis que le single s’est vendu à plus de deux millions d’exemplaires dans le monde.







(Image: Getty)



La piste n’a cependant pas réussi à dépasser les charts, n’atteignant que le numéro 2 au Royaume-Uni.

Harvey Weinstein est actuellement en prison après avoir été reconnu coupable d’une série de crimes sexuels l’année dernière.

Il a été condamné à 23 ans de prison en mars de l’année dernière – et purge une peine derrière les barreaux au centre correctionnel de Wende à Alden, New York.