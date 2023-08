Liam Payne hospitalisé pour une « grave infection rénale » et contraint de reporter sa prochaine tournée

Liam Payne a été hospitalisé pour une « grave infection rénale » et a dû reporter sa prochaine tournée en Amérique du Sud, a partagé la star vendredi sur Instagram.

L’ancien chanteur des One Direction, 29 ans, s’est rendu sur la plateforme de médias sociaux où il a déclaré à ses fans qu’il était « un peu malade récemment ».

« On vient de m’informer que ce n’est vraiment pas le moment de prendre la route pour essayer de se remettre de cette situation », a déclaré Payne. Il semblerait que le chanteur soit sorti de l’hôpital, notant qu’il a « les meilleures personnes à la maison » pour l’aider à se rétablir.

Dans la légende du message vidéo, Payne a déclaré : « C’est avec le cœur lourd que je dois vous dire que nous n’avons pas d’autre choix que de reporter ma prochaine tournée en Amérique du Sud. Au cours de la semaine dernière, j’ai été à l’hôpital avec un grave infection rénale, c’est quelque chose que je ne souhaite à personne, et les médecins m’ont ordonné de me reposer et de récupérer. »

« J’étais plus qu’excité à l’idée de venir jouer pour vous », a-t-il poursuivi. « À tous ceux d’entre vous qui ont acheté des billets : je suis vraiment désolé. Nous travaillons pour reprogrammer la tournée dès que possible, mais pour l’instant, nous rembourserons les billets – alors surveillez les mises à jour de votre point d’achat. »

« Merci comme toujours pour votre amour et votre soutien, et j’ai hâte de vous voir bientôt », concluait le message de Payne.

La tournée de Payne devait débuter le 1er septembre à Lima, au Pérou, et se terminer le 12 septembre à Mexico.

Avant de sortir sa propre musique, Payne faisait partie du boys band extrêmement populaire One Direction avec Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson et Niall Horan. Il n’avait que 16 ans lorsque le groupe s’est formé en 2010. Le groupe s’est séparé cinq ans plus tard.

En juillet, Payne a déclaré qu’il était sobre pendant près de six mois après avoir suivi un traitement dans un centre de réadaptation en Louisiane, selon le magazine People. La star a déjà parlé de ses problèmes de santé mentale et de dépendance alors qu’elle était au plus fort de la manie 1D.

« Dans le groupe… la meilleure façon de nous sécuriser, en raison de notre taille, était simplement de nous enfermer dans nos chambres. Qu’y a-t-il dans la chambre ? Un minibar », se souvient-il dans une interview en 2021 avec Steven Bartlett sur le podcast « Journal d’un PDG ». « Alors à un moment donné, j’ai pensé, j’allais juste faire une fête pour une personne et cela a semblé durer pendant de nombreuses années de ma vie… C’était fou mais c’était la seule façon d’obtenir le frustration. »

Payne partage un fils de 6 ans, Bear, avec son ex, la pop star britannique Cheryl.