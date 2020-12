Noël est arrivé tôt pour une poignée de Une direction fans qui ont eu droit à une performance inattendue sur le thème des vacances de Liam Payne.

La star et la fiancée de 27 ans Maya Henry, avec quelques amis, a stupéfié les utilisateurs d’Omegle le vendredi 18 décembre alors qu’ils sont apparus sur la plate-forme de chat vidéo pour chanter des classiques de Noël.

«J’ai fait un chant de Noël sur Omegle pour répandre la joie de Noël depuis que nous sommes en lock-out», a écrit Maya sous-titré une vidéo TikTok du groupe en train de jouer. Le clip est ci-dessous.

Parmi les airs interprétés a cappella par Liam and Co. figurait « Naughty List », son duo sur le thème de Noël Dixie D’Amelio qui a chuté plus tôt cette année.

Les images montrent le groupe également en train de couronner Mariah Carey« Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi » et le Pan! favori « Last Christmas », avec les standards « Let It Snow » et « Jingle Bells ».

Comme on pouvait s’y attendre, les fans qui ont eu la chance de tomber sur les concerts impromptus ont semblé étonnés, beaucoup d’entre eux se couvrant la bouche avec leurs mains avec admiration.