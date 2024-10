Liam Payne des One Direction est mort à Buenos Aires : ce que nous savons | Actualités musicales

Liam Payne, ancien membre du groupe à succès One Direction, est décédé à l’âge de 31 ans dans un incident à Buenos Aires, en Argentine. Payne serait tombé du balcon du troisième étage de l’hôtel CasaSur, dans le quartier de Palerme. Selon les autorités, on ne sait pas encore si la mort de Payne était accidentelle, s’il s’agissait d’un acte criminel ou d’un suicide.

Les services d’urgence locaux ont confirmé sa mort, ce qui a laissé les fans et les autres artistes sous le choc.

One Direction, qui s’est dissous en 2015, a enregistré 29 succès au Billboard Hot 100 et, en 2020, a vendu plus de 70 millions de disques dans le monde, ce qui en fait l’un des « boys bands » les plus vendus de l’histoire.

Qui étaient Liam Payne et One Direction ?

Payne, le plus jeune de trois frères et sœurs, est né à Wolverhampton, dans la région des West Midlands au Royaume-Uni. Il a étudié la technologie musicale au City of Wolverhampton College, jetant ainsi les bases de sa future carrière dans l’industrie musicale.

À l’âge de 14 ans, Payne a fait ses débuts dans l’émission de télé-réalité The X Factor au Royaume-Uni en 2008, mais n’a pas dépassé les étapes initiales. Sans se laisser décourager, il revient deux ans plus tard, livrant une interprétation puissante de « Cry Me A River » qui a conquis les juges.

One Direction a été formé dans cette émission de X Factor en juillet 2010, réuni par l’un des juges, Simon Cowell, plus tard célèbre pour avoir été un juge impitoyablement critique dans l’émission de télé-réalité American Idol.

Tous les membres du groupe avaient initialement auditionné pour The X Factor en tant qu’artistes solo, le groupe étant composé de Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson et Zayn Malik.

Leurs réalisations ont consolidé leur position comme l’un des boys bands les plus prospères commercialement de l’histoire de la musique, connu pour des tubes comme « What Makes You Beautiful » et « Story of My Life ».

Le premier album du groupe, Up All Night, sorti en 2011, est entré dans l’histoire en devenant le premier album d’un groupe basé au Royaume-Uni à faire ses débuts au numéro un du Billboard 200 américain. Les ventes de la première semaine ont atteint 500 000 exemplaires numériques.

En 2013, ils sortent leur troisième album, Midnight Memories, qui devient l’un de leurs albums les plus réussis, se vendant à 4 millions d’exemplaires en moins de deux mois. Leur tournée « Where We Are » en 2014 a été l’une des tournées les plus rentables pour un groupe vocal, générant des revenus de 290 millions de dollars.

Suite à l’annonce d’une pause indéfinie en 2015, les membres des One Direction se sont depuis principalement concentrés sur le développement de carrières solo individuelles.

Payne a sorti son premier single solo « Strip That Down » avec le rappeur américain Quavo en 2017. Son premier album solo, LPI, sorti en décembre 2019, a culminé à la 17e place du UK Albums Chart.

Payne a un fils de sept ans nommé Bear Grey Payne avec son ancienne petite amie britannique, Cheryl Fernandez-Versini, qui s’appelle la musicienne Cheryl. Fernandez-Versini, 41 ans, a rencontré Payne pour la première fois en 2008 lors de son audition pour The X Factor. Cheryl était alors juge aux côtés de Simon Cowell, Dannii Minogue et Louis Walsh.

Fernandez-Versini était également juge de X Factor lors de l’apparition de One Direction dans l’émission en 2010.

Après sa séparation d’avec son ex-mari Jean-Bernard Fernandez-Versini, Cheryl a renoué avec Payne en 2016. En 2017, ils ont eu leur fils, Bear Grey Payne, mais se sont séparés l’année suivante.

Payne avait ouvertement évoqué sa lutte contre la dépendance à l’alcool. Dans une vidéo de juillet 2023, il a partagé ses progrès, déclarant qu’il était resté sobre pendant six mois après une période de rééducation.

En mars 2024, Payne sort son dernier single, Tearsdrop, sur lequel il collabore avec Jamie Scott et JC Chasez de N*SYNC. Il a partagé des images de certains moments émotionnels lors du développement de Tearsdrop sur TikTok.

Quelques heures avant sa mort, Payne a publié une vidéo sur Snapchat dans laquelle on le voit prendre son petit-déjeuner avec sa petite amie, Kate Cassidy. Il commence la vidéo en disant : « Bonjour à tous, belle journée ici en Argentine. » Il continue avec de légères plaisanteries avec Cassidy, souriant parfois, alors qu’il parle de monter à cheval, de jouer au polo et de rentrer chez lui pour voir son chien, Stan. Il termine la vidéo avec : « Alors, ça va être une belle journée. »

Liam Payne avait posté sur Snapchat quelques heures avant sa mort, partageant des photos de lui avec sa compagne Kate Cassidy ainsi que des vidéos dans lesquelles il disait que c’était une « belle journée ici en Argentine ». Histoire complète : https://t.co/0WBug7BvAp pic.twitter.com/Wbn7LrE4xt – Actualités Sky (@SkyNews) 17 octobre 2024

Le mois dernier, Netflix a annoncé avoir engagé Payne comme juge pour son nouveau concours de télé-réalité, Building the Band. Parmi les autres juges figurent Kelly Rowland, ancienne de Destiny’s Child, Nicole Scherzinger des Pussycat Dolls et AJ McLean, membre des Backstreet Boys, en tant qu’hôte.

Payne laisse dans le deuil ses parents, Geoff et Karen Payne, et ses deux sœurs aînées, Ruth et Nicola.

Pourquoi est-il allé en Argentine ?

Payne s’est rendu à Buenos Aires fin septembre pour soutenir son ancien membre du groupe One Direction, Niall Horan, lors d’un concert qui faisait partie de sa tournée, The Show Live On Tour, et présentait son troisième album studio, The Show, qui est sorti. en juin 2023.

Cette visite intervient après l’apparition de Payne au spectacle d’Horan à la Movistar Arena de Buenos Aires le 2 octobre, où il a assisté au spectacle en présence de fans.

Comment Payne est-il mort ?

Selon les autorités locales, Payne est tombé du balcon du troisième étage de l’hôtel CasaSur à Buenos Aires, en Argentine.

Selon l’enregistrement d’un appel au 911 obtenu par l’agence de presse Associated Press, le directeur de l’hôtel CasaSur a déclaré à la police qu’il y avait « un client submergé par la drogue et l’alcool ».

Faisant référence à la chambre d’hôtel de Payne, le directeur a déclaré : « Il détruit toute la chambre et, eh bien, nous avons besoin que vous envoyiez quelqu’un, s’il vous plaît. »

Mercredi, le chef des services médicaux d’urgence de Buenos Aires (SAME), Alberto Crescenti, a déclaré à la chaîne d’information argentine Todo Noticias : « À 17h04, nous avons été alertés par le 911 d’une personne qui se trouvait dans la cour intérieure de l’hôtel CasaSur. A 17h11, une équipe est arrivée et a confirmé le décès de l’homme.

Payne a été déclaré mort sur les lieux par les ambulanciers.

« Il n’y avait aucune possibilité de réanimation », le chanteur souffrant « de blessures très graves incompatibles avec la vie à la suite de sa chute », a déclaré Crescenti à Todo Noticias.

Les autorités devraient procéder à une autopsie et ouvrir une enquête sur les circonstances de la mort de Payne. On ne sait toujours pas s’il s’agit d’un accident ou d’un suicide.

Quelle a été la réaction globale ?

Des célébrités et des musiciens du monde entier ont rendu hommage à l’ancien membre des One Direction.

La chaîne de télévision MTV a publié une déclaration sur son compte X : « Nous sommes profondément attristés d’apprendre aujourd’hui le décès tragique de Liam Payne. Pendant cette période difficile, nos pensées restent avec sa famille, ses proches et ses fans.

La mère de Harry Styles, son ancien membre du groupe One Direction qui a depuis développé sa propre carrière de chanteur et de cinéma, a posté sur Instagram une image d’un cœur brisé après avoir appris la nouvelle de la mort de Payne.

Ant Middleton, un ancien soldat des forces spéciales qui a réalisé un documentaire avec Payne en 2019 intitulé Ant Middleton & Liam Payne : Straight Talking dans lequel les deux hommes ont voyagé ensemble à travers la Namibie, a exprimé son choc face à la nouvelle.

Middleton a déclaré à l’émission australienne The Morning Show : « Après avoir tourné Straight Talking avec Middleton, il a été mon premier invité célèbre et nous avons maintenant formé la fraternité. Il était comme un petit frère pour moi.

Flavor Flav du groupe de rap américain Public Enemy a partagé ses condoléances sur son compte X en postant : « RIP à Liam Payne… beaucoup trop jeune. »

Des célébrités, dont Paris Hilton, l’héritière de la société américaine, ont également exprimé leur tristesse. Des groupes de médias, dont Spotify et IHeartRadio, ont également publié des réactions sur leurs comptes X, exprimant leur soutien à la famille et aux amis de Payne.

Bridget Phillipson, secrétaire britannique à l’Éducation et ministre chargée des femmes et de l’égalité, a déclaré jeudi matin à Sky News : « C’est une très triste nouvelle, il n’y a pas d’âge pour quelqu’un pour perdre la vie, et mes pensées vont à ses amis et à sa famille, cela doit être un un choc total pour eux et très, très bouleversant.

Les fans se sont rassemblés devant l’hôtel CasaSur à Buenos Aires pour pleurer la mort de Payne, allumant des bougies et chantant des chansons des One Direction.