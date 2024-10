Liam Payne des One Direction est mort à 31 ans : ce que nous savons

Ligne du dessus

Liam Payne, un chanteur anglais devenu célèbre en tant que membre du boys band One Direction, est décédé après être tombé du balcon de sa chambre d’hôtel à Buenos Aires, en Argentine, et avoir subi de multiples traumatismes et hémorragies. selon le Parquet National Pénal et Correctionnel.

Des photos, des lettres et des fleurs sont visibles en hommage à Liam Payne devant l’hôtel Casa Sur à Buenos … [+] Aires, où Payne est mort. SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Faits clés

La police de Buenos Aires a publié mercredi un communiqué indiquant que Payne était tombé du balcon du troisième étage de l’hôtel Casa Sur dans la capitale argentine, subissant des « blessures extrêmement graves » et avait été déclaré mort sur le coup par les médecins. Un rapport de toxicologie est toujours en attente, mais les résultats de l’autopsie libéré par les autorités Jeudi, il a déclaré qu’il était décédé des suites de multiples traumatismes, d’hémorragies internes et externes. Les autorités ont déclaré que des substances avaient été trouvées dans la chambre d’hôtel de Payne, suggérant une consommation d’alcool et de drogues avant sa mort, et l’enquête jusqu’à présent indique que le musicien était sous influence et seul au moment de sa chute. Un responsable local cité par le Presse associée a déclaré que Payne « avait sauté du balcon de sa chambre », les experts légistes expliquant plus tard que la position de son corps suggérait qu’il « n’avait pas adopté une posture réflexive pour se protéger et qu’il aurait pu tomber dans un état d’inconscience semi ou totale ». » selon Actualités NBC. La police aurait été dépêchée sur les lieux peu après 17 heures, heure locale, après que le directeur de l’hôtel ait passé un appel d’urgence au 911 pour se plaindre d’un client « sous l’influence de drogues et d’alcool » qui avait « détruit certains objets dans la chambre ». Selon Selon la BBC, le directeur s’est également dit préoccupé par le fait que l’invité « dispose d’un balcon et nous craignons qu’il fasse quelque chose qui mette sa vie en danger ». Les autorités locales ont déclaré avoir ouvert une enquête sur ce décès et la BBC a rapporté que le ministère britannique des Affaires étrangères était en contact avec les autorités argentines à ce sujet. La famille de Payne a publié une déclaration à Médias britanniques Jeudi : « Liam vivra à jamais dans nos cœurs et nous nous souviendrons de lui pour son âme gentille, drôle et courageuse. »

Citation cruciale

Les quatre autres anciens membres des One Direction ont publié jeudi après-midi une déclaration commune sur Instagramaffirmant qu’ils étaient « complètement dévastés » par le décès de Payne et qu’ils « prendraient un certain temps pour pleurer et gérer la perte de notre frère, que nous aimions beaucoup ».

Comment les autres membres du groupe One Direction ont-ils réagi à la mort de Payne ?

Les anciens camarades du groupe de Payne ont tous fait des déclarations individuelles sur Instagram entre jeudi et vendredi. Niall Horandont Payne a assisté au concert deux semaines seulement avant sa mort, a qualifié Payne de « le plus brillant de chaque pièce » et a déclaré qu’il se sentait « tellement chanceux d’avoir pu le voir récemment ». Zayn Malik a déclaré que même si lui et Payne « se sont heurtés », il a le sentiment d’avoir « perdu un frère ». Louis Tomlinson a félicité Payne comme le « membre le plus vital des One Direction » et Harry Styles a qualifié son séjour avec Payne de « parmi les années les plus précieuses de ma vie ».

Qui d’autre a réagi à la mort de Payne ?

Simon Cowellle créateur et juge de « X Factor » qui a créé One Direction en 2010 après que les cinq membres ont auditionné individuellement et les ont signés sur son label, a déclaré qu’il se sentait « le cœur brisé » et « vide » dans un communiqué vendredi après-midi. L’ex-petite amie de Payne Cheryl Coleavec qui il a eu son fils Bear, a déclaré sur Instagram qu’elle surmontait son chagrin et a exhorté les médias à cesser « d’exploiter » la mort de Payne. Cole était juge au sein du panel « X Factor » pour les deux auditions de Payne en 2008 et 2010, et les deux daté entre 2016 et 2018. La petite amie de Payne Kate Cassidy a déclaré vendredi dans une histoire Instagram qu’elle était « complètement perdue » et a demandé un espace pour faire son deuil, déclarant qu’elle aime Payne « inconditionnellement et complètement ». Cassidy, que Payne avait daté de temps en temps depuis 2022, était avec Payne à Buenos Aires jusqu’à lundi, jour où elle a posté un Tik Tok vidéo filmant son voyage de l’Argentine à la Floride. Shawn Mendes a arrêté son concert à Brooklyn vendredi pour rendre hommage à Payne, en disant : « Le monde pleure pour toi, frère, et nous prions tous pour votre fils et votre famille. » Et la sœur de Payne, Ruth Gibbonsa publié un message émouvant sur Instagram disant : « Je suis désolé de ne pas avoir pu te sauver. »

La musique des One Direction revient dans les charts en streaming

La musique des One Direction a grimpé dans les charts Spotify après la mort de Payne. Le groupe était le artiste le plus écouté dans leur Royaume-Uni natal jeudi et classé n°2 sur le classement mondial des artistes Spotify graphique. La chanson du groupe « Night Changes », l’un de leurs plus grands succès avec un message sentimental sur le vieillissement et la nature éphémère de la vie, était le sixième chanson la plus écoutée dans le monde entier sur Spotify au lendemain de la mort de Payne. « Night Changes » se classe également au 6e rang du classement hebdomadaire de TikTok. chansons tendancescar les fans l’utilisent dans des vidéos pour rendre hommage à Payne.

Les fans des One Direction et de Liam Payne se sont rassemblés devant l’hôtel pour allumer des bougies lors d’une soirée improvisée. … [+] autel après la mort d’un musicien britannique mercredi soir. Anadolu via Getty Images

On pouvait entendre le groupe de fans rassemblés devant l’hôtel chanter des chansons des One Direction. Anadolu via Getty Images

Les fans du chanteur britannique Liam Payne pleurent à côté de l’hôtel où il est décédé à Buenos Aires. AFP via Getty Images

Les fans des One Direction ont également pleuré la mort de Payne sur les réseaux sociaux. AFP via Getty Images

Contexte clé

Payne était membre de One Direction, un groupe constitué par les juges de l’émission britannique « The X Factor » en 2010, aux côtés de Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik et Louis Tomlinson. Ils n’ont pas remporté la saison, mais le groupe a connu un succès astronomique après le spectacle et a continué à faire des tournées dans les stades et un certain nombre de succès pop, dont « Story of My Life » et « Best Song Ever ». Le groupe a annoncé qu’il prendrait une pause temporaire en 2015, bien que Malik soit parti plus tôt cette année-là. Payne poursuit ensuite une carrière solo et sort son premier album solo, LP1, en 2019, avant de continuer à faire de la musique pop, hip-hop, latine et électronique. Payne parlé à propos de sa lutte contre la dépendance ces dernières années, et a déclaré qu’il souffrait de pensées suicidaires alors qu’il était membre des One Direction. Dans un Vidéo YouTube 2023Payne a déclaré qu’il avait passé 100 jours en rééducation et qu’il avait « plus de contrôle sur la vie et tout ce qui m’échappait » après être devenu sobre. Payne avait quatre chansons classées et une Panneau d’affichage Top 10 de sa carrière solo, « Strip That Down » de 2017 avec Quavo. Il a sorti sa chanson la plus récente, « Teardrops », plus tôt cette année. Payne avait aussi un enfant en 2017 avec Cheryl Cole.

Mary Whitfill Roeloffs a contribué au reportage.

Lectures complémentaires

