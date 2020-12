Parfois, vous devez vous diriger vers une nouvelle direction.

Les fans ont comparé Jesy Nelsonla sortie du groupe de filles britannique Little Mix plus tôt ce mois-ci pour Zayn Malikdépart de One Direction en 2015 et maintenant, ancien coéquipier de Zayn Liam Payne pèse.

Lors d’un TikTok Live le 16 décembre, un fan a plaisanté en disant que Jesy avait « Zayn’d out » de Little Mix. Liam a répondu au commentaire dans la vidéo en disant: « Soyons sérieux à ce sujet. C’est toujours triste en ce moment où les groupes se lancent dans ce genre de choses. Ayant été là moi-même, j’ai senti que Zayn était parti pour à peu près la même chose raisonner d’une manière étrange. «

Il a ajouté: « Je souhaite tout le meilleur à Jesy. Je souhaite le meilleur aux filles pour continuer à trois. C’est une période difficile et je ressens pour elles parce que tout le monde regarde dans ce petit bocal à poissons en ce moment et personne vraiment comprend ce qui se passe ou ce que l’on ressent pour certaines personnes. «