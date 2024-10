Liam Payne avait « plusieurs substances dans son organisme » au moment de son décès, dont cette drogue

Liam Payne, ancien membre des One Direction, est décédé le 16 octobre des suites d’une chute du balcon du troisième étage de sa chambre d’hôtel à l’hôtel CasaSur Palermo à Buenos Aires, en Argentine. Liam Payne est décédé mercredi 16 octobre après avoir chuté du troisième étage du balcon de son hôtel en Argentine.

Maintenant, des sources confirmées par Actualités ABC a cité qu’un rapport de toxicologie révélait que Payne avait «plusieurs substances dans son organisme» au moment de sa mort, y compris une drogue connue sous le nom de «cocaïne rose».

La « cocaïne rose », une drogue récréative qui ne contient pas nécessairement de cocaïne, comprend souvent une combinaison de méthamphétamine, de kétamine et de MDMA, selon le National Capital Poison Center. De plus, un « tuyau en aluminium improvisé » utilisé pour ingérer de la drogue a été trouvé dans sa chambre d’hôtel, selon des sources.

A LIRE AUSSI| La mort de Liam Payne est-elle réellement liée à Sean « Diddy » Combs ? La théorie du complot dit…

Le directeur de la communication du ministère de la Sécurité de Buenos Aires, Pablo Policicchio, a déclaré que le musicien de 31 ans « avait sauté du balcon de sa chambre », au troisième étage de l’hôtel CasaSur Palermo.

L’hôtel de Buenos Aires a appelé le 911 avant la mort de Payne

Avant la chute de Payne, le réceptionniste en chef de l’hôtel avait appelé le 911 par inquiétude concernant son comportement. Le journal local argentin La Nacion a cité l’appel : « Eh bien, nous avons un invité qui est aux anges à cause de la drogue et de l’alcool. Et bien, il est… Quand il est conscient, il se brise, il brise toute la pièce. Et bien, nous avons besoin que vous envoyiez quelqu’un, s’il vous plaît.

Le réceptionniste, nommé « Esteban » dans les rapports, a mentionné que Payne séjournait à l’hôtel depuis trois jours et qu’il avait « saccagé toute la chambre » avant l’automne. Bien que le nom de Payne n’ait pas été mentionné lors de l’appel.

Peu de temps après l’appel d’urgence, Payne est tombé du balcon, entraînant sa mort prématurée.

A LIRE AUSSI| Les allégations de l’ex-fiancée de Liam Payne, Maya Henry, deviennent virales après la mort du chanteur : regardez

L’autopsie a révélé que Payne avait subi 25 blessures « compatibles avec celles causées par une chute de hauteur ». Et « les blessures à la tête étaient suffisantes pour causer la mort ». De plus, les « hémorragies internes et externes » affectant le crâne, le thorax, l’abdomen et les membres ont joué un rôle majeur dans sa mort.