Liam Payne avait plusieurs drogues dans son corps au moment de son décès : sources

Les résultats des tests toxicologiques donnent un aperçu de la mort tragique de Liam Payne la semaine dernière.

Une autopsie partielle a révélé que l’ancien chanteur des One Direction, décédé à 31 ans, avait plusieurs substances dans son organisme lorsqu’il est mort du balcon du troisième étage de sa chambre d’hôtel à Buenos Aires, en Argentine, le 16 octobre, selon des sources. Actualités ABC. Ces substances incluses « cocaïne rose » – une drogue récréative qui est généralement un mélange de plusieurs drogues, dont la méthamphétamine, la kétamine, la MDMA et d’autres – ainsi que la cocaïne, la benzodiazépine et le crack. Un tuyau improvisé en aluminium pour ingérer de la drogue a également été retrouvé dans sa chambre d’hôtel, selon les sources.

Le corps de Payne restera en Argentine jusqu’à ce que l’autopsie soit terminée, ont également indiqué les sources à ABC News.

Liam Payne assiste aux Fashion Awards 2022 au Royal Albert Hall le 5 décembre 2022 à Londres, en Angleterre. Karwai Tang/WireImage/Getty Images

Avant la mort de Payne, les responsables de l’hôtel ont appelé les autorités et leur ont demandé « d’envoyer quelqu’un de toute urgence » car un client, selon eux, était « ivre de drogue et d’alcool ».

« Nous devons envoyer quelqu’un de toute urgence car je ne sais pas si la vie de l’hôte est en danger car il se trouve dans une chambre avec balcon, et nous craignons qu’il puisse faire quelque chose qui menace sa vie », a déclaré l’agent aux services d’urgence.

Lorsque les autorités sont arrivées environ sept minutes plus tard, le corps de Payne a été retrouvé dans la cour intérieure de l’hôtel, où il a été déclaré mort sur place, a déclaré à ABC News Alberto Crescenti, directeur du SAME, les services médicaux d’urgence de Buenos Aires.

Un rapport d’autopsie préliminaire du parquet argentin a révélé que Payne était mort de « traumatismes multiples » et d' »hémorragies internes et externes ». Vingt-cinq blessures ont été signalées sur le corps de Payne. Le rapport indiquait que les blessures à la tête de Payne étaient suffisantes pour causer la mort et que la cause du décès était liée à la hauteur de sa chute.

Le ministère de la Sécurité de Buenos Aires avait précédemment déclaré à ABC News que « plusieurs substances et objets cassés avaient été trouvés dans la chambre d’hôtel de Payne.

Un employé de l’hôtel soupçonné d’avoir fourni de la drogue à Payne le jour de sa mort a été interrogé par des responsables, a déclaré la police d’État argentine à ABC News. Cet employé n’a pas été arrêté et aucune accusation n’a été déposée contre lui pour le moment.